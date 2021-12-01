Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlık ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğü arasında yapılacak olan Lisansüstü Eğitim İş Birliği...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlık ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğü arasında yapılacak olan Lisansüstü Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreninde konuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlık ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğü arasında yapılacak olan Lisansüstü Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreninde konuştu