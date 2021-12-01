Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlık ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğü arasında yapılacak olan Lisansüstü Eğitim İş Birliği... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlık ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğü arasında yapılacak olan Lisansüstü Eğitim İş Birliği...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlık ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğü arasında yapılacak olan Lisansüstü Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreninde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlık ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğü arasında yapılacak olan Lisansüstü Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreninde konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlık ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğü arasında yapılacak olan Lisansüstü Eğitim İş Birliği...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlık ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğü arasında yapılacak olan Lisansüstü Eğitim İş Birliği...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlık ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğü arasında yapılacak olan Lisansüstü Eğitim İş Birliği...

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title