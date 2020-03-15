Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 11 ülkeye olan uçuşlar askıya alınmıştır (3) GÜRCİSTAN'A UÇUŞ YASAĞI 20 MART'A ERTELENDİUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu gece saat 00.00 itibari ile havayolu ulaşımının durdurulacağı kararının, Gürcistan havayolları ile alınan ortak karar çerçevesinde 20 Mart 2020 saat 00.00'a ertelendiği belirtildi.

GÜRCİSTAN'A UÇUŞ YASAĞI 20 MART'A ERTELENDİ Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu gece saat 00.00 itibari ile havayolu ulaşımının durdurulacağı kararının, Gürcistan havayolları ile alınan ortak karar çerçevesinde 20 Mart 2020 saat 00.00'a ertelendiği belirtildi. Haber: ANKAREA,

Kaynak: DHA