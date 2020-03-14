Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 11 ülkeye olan uçuşlar askıya alınmıştır (2) 2 ÜLKEYE DAHA OLAN UÇUŞLAR ASKIYA ALINDIUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan ve Gürcistan'a olan uçuşların da saat 00.00'dan itibaren 17 Nisan 2020'ye kadar askıya alındığı bildirildi.

2 ÜLKEYE DAHA OLAN UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan ve Gürcistan'a olan uçuşların da saat 00.00'dan itibaren 17 Nisan 2020'ye kadar askıya alındığı bildirildi. Haber: AANKARA,

Kaynak: DHA