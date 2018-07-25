Ulaştırma ve Altyapı Bakanından Kuzey Marmara Otoyolu İncelemesi

İSTANBUL Kuzey Marmara Otoyolu İnşaatı Avrupa Yakası kesiminde inceleme yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Mahmutbey Kavşağı, Çatalca- Silivri arasında da kapasite üzerinde çalışmakta olan otoyol sistemimiz bu yılın sonunda hizmete açacağımız 2'inci kesimin ve 1'inci kesimin Çatalca bölümüyle birlikte İstanbul'daki şehir içi trafiğini bu yıl sonunda önemli ölçüde rahatlatmış olacağız" dedi.

"BÜYÜK İSTANBUL HAVALİMANI'NA ULAŞIMI SAĞLAYACAK 4 KAVŞAĞI BARINDIRIYOR"

Bakan Turhan, Tayakadın Şantiyesi'nde yaptığı konuşmada projenin amacının İstanbul şehir içi ulaşımında yaşanan sorun ve sıkıntıları çözmek olduğunu söyledi. Turhan,"Rahat, konforlu, güvenli ve ekonomik bir ulaşım sağlamak. Projemiz, İstanbul'un Batısında Kınalı Kavşağı' ndan başlıyor. Adapazarı'nın doğusunda Akyazı Kavşağı'nda TEM Otoyolu'nda entegre oluyor. İstanbul'da 29 Ekim'de hizmete açmayı hedeflediğimiz büyük İstanbul Havalimanı projesine İstanbul şehir içerisinden ve yakın civarından ulaşımı sağlayacak olan Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin de 29 Ekim'de hizmet verecek olan kısmı, 2'inci kesim olarak adlandırdığımız Odayeri Gaspören kısmının şantiyesinde bulunuyoruz. Bu kesim İstanbul Büyük Havalimanı'nın karayolu ulaşımı İstanbul şehir içerisindeki bağlantılarını sağlayacak olan 26 şerit kapasiteli bir otoyolu oluşturuyor. İstanbul Havalimanı'na ulaşımı sağlayacak 4 adet kavşağı barındırıyor. Proje aynı zamanda İstanbul'un gerek doğu yerleşimlerinde gerekse batı yerleşimlerindeki trafik hareketini diğer ulaşım altyapısı sistemleriyle de entegre etmiş olacak. İstanbul'un doğusundan gelen trafiğin Reşadiye Kavşağı ile Çamlık Kavşağı, Kurtköy Kavşağı. Batısında Odayeri Kavşağı, Mahmutbey Kavşağı 29 Ekim'de açmayı hedeflediğimiz Tayakadın ve Yassıören Kavşağı'yla İstanbul'un mevcut ulaşım altyapısında hizmet veren yollarıyla entegre olmuş olacak. Hedefimiz yıl sonuna doğru da Çatalca'yı ve Gebze'yi inşallah bu sisteme entegre etmeyi planlıyoruz" dedi.

"İSTANBUL'UN ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİNİ YIL SONUNDA RAHATLATMIŞ OLACAĞIZ"

Projenin toplam 7 kesimden oluştuğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, "Bunun 3'üncü kesimini geçtiğimiz yıllarda Odayeri - Kurtköy arasını Mahmutbey ve Çamlık bağlantılarıyla Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de içinde barındırıyordu. Bunu hizmete açmıştık. 4'üncü kesim yani Kurtköy Liman Bağlantısı ve Liman Bağlantısı ile İzmit Kuzey Geçişi arasındaki Sevindikli Kavşağı'nı da bu yıl içerisinde hizmete açarak İstanbul'da doğudan gelen trafiği İzmit- Gebze, Gebze- Kurtköy, Kurtköy- Ümraniye ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasındaki kapasite üzerinde hizmet veren ulaşım sistemini yani TEM Otoyolu'nu da önemli ölçüde rahatlatmış olacağız. Batıda ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Mahmutbey Kavşağı, Çatalca- Silivri arasında da kapasite üzerinde çalışmakta olan otoyol sistemimiz bu yılın sonunda hizmete açacağımız 2'inci kesimin ve 1'inci kesimin Çatalca bölümüyle birlikte İstanbul'daki şehir içi trafiğini bu yıl sonunda önemli ölçüde rahatlatmış olacağız. Bu projenin bünyesinde bulunan 7'inci kesim diye tabir ettiğimiz Habipler- Hasdal bağlantısı da İstanbul şehir içi trafiğinde önemli bir görev üstlenmiş olacak. Bu kesim İstanbul'da Başakşehir Kavşağı'ndan başlayıp Habipler Kavşağı ve Gaziosmanpaşa ilçemizde Gazi Mahallesi'nin altından 3 buçuk kilometre uzunluğundaki tünelden geçerek Hasdal Kavşağı'na bağlanacak. Burayı da önümüzdeki yıl yaz ortalarında trafiğe açmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

YENİ HAVALİMANINA TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ

Bakan Turhan, yeni havalimanına toplu taşıma ile ulaşım konusuna da değinerek, "İstanbul'a çok önemli değer katacak olan İstanbul Havalimanı projemiz hizmete açıldığında hava ulaşımında da yaşanan sorun ve sıkıntılar önemli ölçüde ortadan kalkacak. İstanbul yeni havalimanına toplu taşım sistemleri manasında 2 önemli projemizin de yapım çalışmaları devam ediyor. Bu sistemler de Hasdal'dan, Gayrettepe'den 3'üncü havalimanına yaklaşık 37 kilometre uzunluğunda ve 8 istasyonu bünyesinde bulunduran bir metro sistemi. Halkalı'dan 3'üncü Havalimanına bağlantıyı sağlayacak olan 22 km uzunluğunda ve 6 istasyonu bünyesinde bulunduran toplu taşıma sistemi, bu sistemler de 2020 yılı sonlarına doğru hizmete alınacak" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan açıklamaların ardından İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu çalışmalarını yerinde inceledi.

- Usta