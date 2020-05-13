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Ulaştırma ve Altyapı Bakanına kara yolu taşıt sahiplerine ödeme yapma yetkisi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanına, kombine taşımacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla, bu faaliyetlerde kullanılan kara yolu taşıtlarının sahiplerine döner sermaye gelirlerinden ödeme yapma yetkisi verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanına kara yolu taşıt sahiplerine ödeme yapma yetkisi
13.05.2020 09:34 | Son Güncelleme: 13.05.2020 09:34

Ulaştırma ve Altyapı Bakanına, kombine taşımacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla, bu faaliyetlerde kullanılan kara yolu taşıtlarının sahiplerine döner sermaye gelirlerinden ödeme yapma yetkisi verildi.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, kombine taşımacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla bu faaliyetlerde kullanılan kara yolu taşıtlarının sahiplerine Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı gelirlerinden ödeme yapabilecek.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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