Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu Marmaraereğlisi Belediyesi'ni Ziyaret Etti - Haberler
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu Marmaraereğlisi Belediyesi'ni Ziyaret Etti

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu Marmaraereğlisi Belediyesi'ni Ziyaret Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata'yı ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata'yı ziyaret etti.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Ata, Marmaraereğlisi Belediyesinin çalışmaları hakkında Bakan İsmailoğlu'na bilgi verdi.

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