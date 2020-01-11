Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Yalova'da Gençlik Buluşması'na katıldı Açıklaması

11.01.2020 22:06 | Son Güncelleme: 11.01.2020 22:06

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, geçmişte Türkiye'ye yapılan yatırımların, ülkenin kalkınmasını ve milletin özüne dönmesi tehdit olarak gören güçler tarafından kesintiye uğratıldığını söyledi.

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde çok sayıda bitkinin bulunduğu alanı gezen, yetkililerden bilgi alan Turhan, buradan AK Parti Yalova Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Gençlik Buluşması programına katıldı.

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş'ün sorularıyla başlayan buluşmada Turhan, gençlerin merak etiklerini yanıtladı.

Bakan Turhan konuşmasında, Kurtuluş Savaşı'ndan çıkan Türkiye'nin 1950 yılına kadar kendini ayakta tutmaya çalışan bir devlet olduğunu belirtti.

Yatırımların, geleceğe yönelik atılan adımların bir yöntemi olduğunu vurgulayan Bakan Turhan, planlamacıların yatırımı tarlaya atılan bir tohum olarak değerlendirdiğini anlattı.

AK Parti iktidarından önceki süreçte çok sık değişen, birbirleriyle uyumsuz kurulan hükümetlerin günlük yatırımlar yaptığına dikkati çeken Turhan, şunları kaydetti:

"(Temel atalım, vatandaşa vadettiğimiz bazı projelerin temelini atalım da sonrası Allah kerim) anlayışıyla götürülüyordu. Geçmişte bu yatırımların hepsi geçici, aldatmacadan öteye gitmedi. İhaleler, her türlü yatırım sadece yatırım programına alındı, insanlara 'aldık' denildi. İhaleleri yapıldı, gidilip temel atıldı. Ancak bunları yapmak için kaynak bulanamadı. Çünkü planlı programlı bir yatırım anlayışıyla değil, sadece göstermelik yapılıyordu. Yapılan yatırımların çoğu yıllar geçti ama hizmete açılmadı. 3 yıllık bir projenin gerçekleşme oranı 14 yıldı. Bunlardan 20 yılın üzerinde olanlar vardı."



Bakan Turhan, bu yapılanın, milletin vergisinin toprağa gömülüp israf edilmesi anlamına geldiğini dile getirerek, "Biz iktidara geldiğimizde kaynakları çok bir ülke mi bulduk? Hayır değil. IMF'ye borcumuz vardı. Ülke borç içerisindeydi ama biz samimiyetle, azimle, gayretle öncelikle ülkemizin altyapısını hızlı bir şekilde yapmaya başladık." dedi.

Bunun dışında eğitim, sağlık, turizm, tarım gibi diğer alanlarda da her bölgede yatırımlar yaptıklarını aktaran Turhan, bunların ülkede sağlanan güven ve istikrar sayesinde yaşandığının altını çizdi.

"İş yapabilmek azim, gayret, aşk ve sevdayla olur"

Eski Başbakanlardan Adnan Menderes'in yaptıklarıyla 10 yıl kadar iktidarda kaldığını hatırlatan Turhan, şöyle konuştu:

"O yıllarda tabii ki bazı alanlarda dış ülke yardımlarıyla ülkemizde birtakım yatırımlar yapıldı. Bu yatırımlar, ülkenin gelişmesi ve kalkınması, milletin kendi özüne dönmesi tehdidini gören birtakım güçler tarafından kesintiye uğradı. 1960-1970 yıllarında yine istikrarlı bir dönem yaşandı ülkemizde. Bu da birilerini ürküttü, korkuttu, kendilerine tehdit olarak gördüler. Bu ülkenin yönetiminde kendilerine bağlı muti birtakım güçleri harekete geçirerek bu da kesintiye uğratıldı.

1983'de rahmetli Turgut Özal'a bu millet teveccüh gösterdi ve bir yatırım hamlesi başladı. Bunu da 1990'lara kadar devam ettirdi. O yıllarda Türkiye'nin, kısa süre içerisinde gösterdiği altyapı, sanayi, eğitim, sağlık ve diğer alanlardaki gelişim çabası, yine bazı güçler tarafından ülke siyasi istikrarsızlıklara itilerek engellendi."

Bakan Turhan, AK Parti'nin iktidara gelmesinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yatırım hamleleri ve verdiği desteklerle Türkiye'nin büyük atılımları gerçekleştirdiğini ifade etti.

Siyasi ve ekonomik istikrar geldiğinde Türkiye'de işin ehli insanların görevlerini aşkla, şevkle yürüttüklerini anlatan Turhan, "Ödeneklerimizin dar olduğu zamanlarda işi yapan kişilerin ülkesine, devletine olan güveni bu işlerdeki verimliliği artırdı. İş yapabilmek azim, gayret, aşk ve sevdayla olur. Şunu gördüm ki bu ülkenin kaynakları, imkanları vardı. Kullanımı ehil ellerde olmadığı için ya çok israf ediliyor ya da heba ediliyordu. AK Parti iktidarından önce bu hesapları dert eden iktidarlar, yöneticiler pek yoktu." şeklinde konuştu.

Bakan Turhan, programda gençlerin sosyal medya üzerinden ilettiği soruları da cevapladı.

Kaynak: AA