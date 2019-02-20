Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Konya'da İncelemelerde Bulundu

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Konya Lojistik Merkezi'nde ve Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı inşaatında incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Konya'ya geldi. Bakan Turhan, ilk olarak Yüksek Hızlı Tren Garı inşaatını inceledi. Tamamlandığında bir yaşam merkezi olarak hizmet vermesi planlanan gara ilişkin yetkililerden bilgi alan Turhan, çalışmaların hızlandırılması ve titizlikle yürütülmesi talimatını verdi. Bakan Turhan, daha sonra Kayacık Lojistik Merkezi'ni ziyaret etti. Burada da yetkililerden bilgi alan Turhan, Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki 1 milyon metrekare alan üzerine kurulacak merkezin hem kent hem de ülke için önemli bir yatırım olduğunu ifade etti. Bakan Turhan, Kayacık Lojistik Merkezi'nin yapımını da en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ

Bakan Turhan ardından Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Müzedeki eserler hakkında yetkililerden bilgi alan Turhan, daha sonra Mevlana Meydanı'nda bulunan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Güvenli İnternet TIR'ını ziyaret etti. Burada sanal gerçeklik gözlüğü takan Turhan, çocuklarla yakından ilgilenip onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Turhan, kent merkezinde bulunan Kazım Karabekir Caddesi'ndeki esnafı ziyaret edip, sorunları dinledikten sonra caddede halkla sohbet etti. Bir esnaf Turhan'a üzerinde ismi yazılı tabak hediye etti. Turhan, bir alışveriş merkezine giderek oradaki esnafı da ziyaret etti.

Bakan Turhan, ziyaretlerinin ardından AK Parti Konya İl Başkanlığı'na gelerek partililerle bir araya geldi. - Konya

Kaynak: DHA