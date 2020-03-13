Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "İstanbul - Ankara YHT'lerinde 13 - 14 - 15 Mart tarihlerinde... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "İstanbul - Ankara YHT'lerinde 13 - 14 - 15 Mart tarihlerinde ilave seferler koyduk" "Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya yapılan uçak seferleri 17 Nisan'a kadar durdurulacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "İstanbul - Ankara YHT'lerinde 13 - 14 - 15 Mart tarihlerinde ilave seferler koyduk"

"Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya yapılan uçak seferleri 17 Nisan'a kadar durdurulacak. Süreç, Sağlık Bakanlığı kararıyla erkene çekilebilecek"

"Limana gelecek gemilerin 24 saat önce yapması gereken gemi geliş bildirim yükümlülüğü süresini 48 saate çıkardık. 23 Şubat itibarıyla Türkiye - İran arasında tüm kara ve demiryolu geçişleri iki yönlü durduruldu. Nakliyeler Gürcistan üzerinden yapılıyor"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlk 2 vakamızın belli bir odağa bağlı olduğunu söylemiştim. Aynı temas çevresi ve aynı aile içerisinde 3 yeni tanı daha koyduğumuzu söylemek zorundayım" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca burada yaptığı konuşmada, sabah açıkladığı 1 vakaya daha işaret ederek, kesin olarak beklenmese de sonucun böyle olacağı varsayımıyla olayın başında hastanın çevresini gözetim altına aldıklarını belirtti.

Yeni vakanın da gözetim altına alınan hasta çevresinden olduğunu vurgulayan Koca, "Tüm değişkenlerin, olası tüm temasların tespiti kuşkusuz mümkün değil. Fakat bu 2 vakanın belirli bir sınır içerisinde ortaya çıktığını ifade etmek istiyorum. Bu bilgiden varacağımız sonuç açıktır. Mücadelemizin bir üstünlüğü var. Mevcut tabloda yayılımın olası sınırlarını biliyoruz. Başarımız tek tek hasta veya şüphelilerin izole etmenin ötesine gidebilir. 10 Mart itibariyle olayın Türkiye'deki seyri eldeki verilere göre diğer ülkelere kıyasla bir avantaj sunmaktadır" diye konuştu.

Bu süreçte tedirgin olmamak gerektiğini belirten Koca, sağduyulu ve rasyonel olmak gerektiğinin altını çizdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yeni alınan tedbirleri kamuoyu ile paylaşan Koca, "Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Mesai saatleri içerisinde ziyaretçi kabul edilmeyecek. Mesai saatleri dışında sadece bir kişiye izin verilecek. İlaçlarını raporla alan yaşlılarımız rapor süresi dolduğunda hastaneye tekrar başvurmadan ilacını doğrudan alabilmesiyle ilgili Aile ve Çalışma Bakanlığı ile de bu konuyla ilgili olarak görüştük. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde bakanlık bunu devreye sokmuş olacak. Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izne ayrılabilecek. Bugün bu anlamda bir genelge de yayımlanmış oldu. Mart ve Nisan aylarında düzenlenecek olan ulusal ve uluslararası bilimsel açık ya da kapalı toplantı, kongre ve konferans gibi etkinlikleri geçici bir süreyle ertelemiş oluyoruz. Vatandaşımızın herhangi bir hastalık bulgusu olduğunda kolay arayabileceği Alo 184 SABİM Danışma Hattı'nı korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz. Bunu SABİM Korona Danışma Hattı şeklinde kurmaya başladık. Vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarına gitmeden yurtdışından gelenlerin 14 gün idare izinli sayılmaları gerektiğiyle ilgili bir Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'ndan da bir karar bugün çıkmış oldu" şeklinde konuştu.

"Yurtdışında olanların ise dönmek için ısrarcı olmalarını ise yanlış buluyoruz"

Bu aşamada vatandaşların yurt dışına mümkün mertebe çıkmamaları gerektiğini aktaran Koca, "Bu son derece önemli. Bu dönemde vatandaşımızın yurt dışına mümkün mertebe çıkılmaması gerektiğini hassasiyetle ifade ediyoruz. Yurtdışında olanların ise dönmek için ısrarcı olmalarını ise yanlış buluyoruz. Kendilerini bulundukları yerde koruma altına almalarını öneriyoruz. Yani evlerinde odalarını havalandırarak, dışarı çıkma zorunluluğu olursa o durumda da maskelerini takarak bu dönemi kendilerini izole ederek geçirmelerini öneriyoruz. Bunun kendileri için ülkemize gelmekten daha sağlıklı olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle ne kapıları ne sınırları zorlamamız gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Zorunlu olarak geldiklerinde de 14 gün gözetim altında olabileceklerini biliyor olmalarını da özellikle söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de vaka sayısı 5'e yükseldi

Türkiye'de görülen ilk vakanın ardından virüsün hemen önünü kesecek tedbirleri aldıklarını belirten Koca, virüsün önünü keseceklerine inandıklarını belirterek, "İlk 2 vakamızın belli bir odağa bağlı olduğunu söylemiştim. Aynı temas çevresi ve aynı aile içerisinde 3 yeni tanı daha koyduğumuzu söylemek zorundayım. Üzüntümüzü azaltan sağduyu temin eden de bir realite var. Tanımlı çevre içinde olduğunu söylemek istiyorum. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı. Sonraki 4 vaka ilk tespitin hemen ardından izole edilen kişiler. 5 vakayla ilgili bu somut vakanın ardından Dünya Sağlık Örgütü son açıklamasında koronavirüsün bu dönemde 124 ülkeye yayıldığını duyurdu. Kobit-19'u pandemik hastalık yani küresel tehdit ilan etti. Biz de risk küresel derken hep buna dikkat çekiyordu" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de burada yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak koronavirüse karşı aldıkları önlemleri şu şekilde ifade etti:

"Bugün itibariyle ceza infaz kurumuna girmeden önce alınan ilk kabul raporlarıyla birlikte bulaşıcı hastalık yönünden değerlendirilmesi, hastalık belirtisi olanların ceza infaz kurumuna alınmaması, sağlık muayenesinden geçip tedavileri yapıldıktan sonra ceza infaz kurumuna alınması hususunda bir kararımız söz konusu. Açık ve kapalı tüm ceza evlerindeki görüşler 2 hafta süreyle ertelenmesi de karara bağlanmıştır. 2 hafta sonra durumun tekrardan değerlendirilip Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda yine karara bağlanacaktır. Yabancı uyruklu olup yurt dışından gelenlerin de yapmak istedikleri ziyaretler süresiz olarak ertelenmiştir. 2 hafta süreyle açık ceza evinde kalanların özel izin hakları ertelenmiştir. Bu izinler bu süreçler bittikten sonra tekrar bu izin hakları hüküm ve tutuklara verilecektir. Bu haklar saklıdır"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ise koronavirüsten dolayı okulların tatil edilmesinin duyurulmasıyla birlikte otogarlarda yolcu yoğunluğunun yaşanmaya başlandığına dikkat çekerek, "İnsanlarımızın mağdur olmaması için D2 ve B2 belge sahipli araçlarında sefer yapmalarına izin verdik. Böylece de yoğunluğu ortadan kaldırmış olacağız. Ankara-İstanbul, İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren hatlarında 13-14-15 Mart tarihlerinde ilave seferler koyduk. Ana hat ve bölgesel trenlerde ilave vagonlar koyuyoruz. Böylece YHT hatları ve bölgesel trenlerde 14 bin 350 ilave yolcu kapasitesi oluşturduk. Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya yapılan seferler yarın sabah saat 08.00 itibariyle 17 Nisan tarihine kadar durdurulacaktır. Bu tarih Sağlık Bakanlığı'nın kararı ile ileriye veya geriye alınabilir. Bilim Kurulu'nun önerisi Sağlık Bakanlığı'nın kararları doğrultusunda uçak içi anonslar ile yolcu sağlık tanıtım kartlarının doldurulması dahil olmak üzere uyarıcı ve önleyici tedbirleri alıyoruz" ifadelerini kaydetti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koca, 5 vakanın genel durumuyla ilgili soruya, "Genel durumları için şu dönemde özellikle iki vakamızla ilgili biraz daha solunum sıkıntılarının olduğunu söyleyebiliriz" şeklinde yanıt verdi.

'Koronavirüsü bulaşmış hastaların şehirlerini açıklayacak mısınız?' sorusu üzerine Sağlık Bakanı Koca, " Bulundukları şehri açıklayabiliriz ama burada önemli olanın bu hastaların izole olup olmadıklarının, tedavilerinin yapılıp yapılmadıklarının, karantina altına alınıp alınmadıklarının ve bununla ilgili herhangi bir tereddütün olmaması gerektiğini söylemek istiyorum. Bu şehir bugün X şehir olabilir yarın başka şehir olabilir. Dolayısıyla her gün 'Bu şehirde de görüldü, burada oldu' gibi bir yaklaşımın doğru olmadığı kanaatindeyiz" dedi.

Umreden dönen vatandaşlarda bugüne kadar vakaya rastlanmadığını hatırlatan Koca, bunun bundan sonra olmayacağı anlamına gelmediğini belirtti.

Kaynak: İHA