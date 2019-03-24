Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'ın Ziyaret ve İncelemeleri

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın Kanuni Bulvarı'nda incelemelerde bulunması

Bakan Cahit Turhan'ın kitap fuarını gezmesi

Bakan Cahit Turhan'ın meyve bahçesini gezmesi TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen Trabzon Kitap Fuarı, Çamoba Mahallesi'ndeki Botanik Parkı, Ortahisar Belediyesi tarafından oluşturulan örnek meyve bahçesi ve yapım çalışmaları devam eden Kanuni Bulvarı'nda incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA