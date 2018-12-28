Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "Dörtyol-Hassa Yolunu Yatırım Programına Aldık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Amanos Dağları'nı yaklaşık 20 kilometrelik tünelle geçerek Dörtyol'u, Hassa-Kırıkhan yoluna bağlayacak ve İskenderun Limanı'nı en kısa yoldan Güneydoğu Anadolu Bölgesine bağlayacak olan Dörtyol-Hassa yolunu da yatırım programına aldık" dedi.

Turhan, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Hatay'ın tarih boyunca ticaretin merkezi olma konumunu koruduğunu söyledi.

Kente yapılan yatırımlara değinen Turhan, "Dünya güzeli Hatay'ın ulaşım ve iletişimi için 16 yılda hükümetlerimiz 3,5 milyara yakın bir yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırımların her kuruşuyla Hatay'ın yollarını yaptık, hava alanlarını, demir yollarını yeniledik, limanlarımızı kurduk, iletişim otoyollarını döşedik. Hatay'ı geliştirdik, büyüttük." dedi.

Turhan, Hatay'a yapılan bölünmüş yolun 484 kilometreye ulaştığını belirtti.

İlçelere yapılan yol hizmetlerinin detayına ilişkin bilgiler veren Turhan, Hamam Kavşağı-Afrin yolunun standardını düzelttiklerini, 2019 yılı içinde de bu çalışmaları bitireceklerini söyledi.

"Amanos Dağları'nı yaklaşık 20 kilometrelik tünelle geçerek Dörtyol'u, Hassa-Kırıkhan yoluna bağlayacak ve İskenderun Limanı'nı en kısa yoldan Güneydoğu Anadolu Bölgesine bağlayacak olan Dörtyol-Hassa yolunu da yatırım programına aldık" diyen Bakan Turhan, önümüzdeki yıl içerisinde bu projenin de yap, işlet, devret yöntemiyle ihalesini yapılarak çalışmalarına başlanacağının müjdesini verdi.

Bu projede kapsamında 19 bin 240 metre uzunluğunda 4 tünel, bir viyadük ve 4 köprü yapılacağını kaydeden Turhan, şöyle devam etti:

"Güzergah planları ve kavşaklar onaylandı, ÇED sürecini tamamlayıp yap, işlet, devret yöntemiyle ihalesini yapıp çalışmalara başlayacağız. Tabii bu proje üzerinde durmak istiyorum, bildiğiniz gibi ülkemizin en yoğun deniz trafiğine sahip olan limanlarından biri de İskenderun Limanı'mız. İskenderun Limanı'mızın çevresinde yoğun sanayi yerleşkesi var. Bu limanı özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne, Orta Doğu'ya, Güney Asya'ya hatta hizmet verecek bir ulaşım sistemi olarak kullanmak istediğinizde bu limanın çevresindeki lojistik merkezler şu anda mevcut liman çevresinde yapma imkanı yok. Bahsettiğim gibi çevresi yerleşimlerle dolu, sanayi tesisleriyle dolu, biz Dörtyol, Hassa yolunu yaparak Hassa bölgesinde oluşturacağımız lojistik üstlerle bölgenin ve Hatay'ımızın gelişmesine, kalkınmasına, bir aktarma istasyonu olarak kullanılmasına da imkan verecek."

Bu yol vasıtasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş ve Adıyaman'ı da liman sahibi yapacaklarını kaydeden Turhan, mevcut hizmet veren yola göre, bu ulaşım sisteminin hizmete girmesiyle ulaşımın 60 kilometre kısalacağını ifade etti.

Tüm okullara internet götürdüklerini belirten Turhan, Fatih Projesi kapsamında 9 bine yakın akıllı tahta hediye ettiklerini anlattı.

Bakan Turhan, Hatay milletvekillerinin talebi üzerine otoyolun kent sınırları içerisindeki bölümünün ücretsiz olacağının müjdesini verdi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, kente teşrifleri için Bakan Turhan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA