- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Brüksel'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan:

"Türkiye ve AB arasında hızlı ve emniyetli şekilde işleyen bir ulaştırma sisteminin tesis edilmesi iki tarafın da çıkarınadır"

BRÜKSEL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Türkiye ve AB arasında hızlı ve emniyetli şekilde işleyen bir ulaştırma sisteminin tesis edilmesi iki tarafın da çıkarınadır" dedi.

AB Ulaştırma Bakanı Violeta Bulc'un davetlisi olarak Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, gerçekleştirilen ikili görüşmelerde AB ile Türkiye arasındaki ulaştırma sektöründe işbirliğini geliştirme konularını değerlendirdi. Bakan Turhan, Bulc ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği hedeflerine bağlılığının sürdüren bir ülke olduğunu hatırlatan Bakan Turhan, Avrupa Birliği ile her alanda olduğu gibi ulaştırma sektöründe de var olan işbirliğin gelişmesine büyük önem verdiklerini ifade etti. "Türkiye ve Avrupa Birliği arasında hızlı ve emniyetli şekilde işleyen bir ulaştırma sisteminin tesis edilmesi iki tarafın da çıkarınadır" ifadelerini kullanan Bakan Turhan, Brüksel'de 15 Ocak'ta "Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı" gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Bu mekanizmaya, aramızdaki diyaloğun devam etmesi ve işbirliğimizin gelişmesi açısından büyük önem veriyoruz" dedi.

Halkalı-Kapıkule projesi

AB Ulaştırma Bakanı Violeta Bulc ile yapılan görüşmelerde ele alınan konulara değinen Bakan Turhan, "Bu konulardan biri Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesidir. Bu hattın inşası Avrupa Birliği ile mali işbirliğimiz kapsamında önümüzdeki dönemin en önemli altyapı projesidir. Proje Avrupa'yı Asya'ya bağlayan yüksek standartlı demiryolu ağının önemli bir parçasını oluşturacaktır. Ayrıca önümüzdeki dönemde, Türkiye Avrupa Birliği mali işbirliğiyle, ulaştırma sektöründe hangi alanlarda projeleri gerçekleştireceğimizi istişare ettik. Halkalı-Kapıkule Demiryolu hattının, ulusal ulaşım ağımız ile bağlantıların güçlendirilmesine yönelik projelerde, işbirliği yapabileceğimizi değerlendirdik" diye konuştu.

Trans-Avrupa ulaştırma ağı

Denizcilik konusunda Bakan Turhan, "Ayrıca mali işbirliğimizle yeşil bir denizcilik için zaten oldukça yüksek standartlarla tüm Avrupa'ya hizmet veren Türk gemi inşaat sanayisini desteklenmesi arzumuzu sayın Komisere ifade ettik. Sayın Komiserle Türkiye'nin Trans-Avrupa ulaştırma ağını güçlendirecek konuları da görüştük. Türkiye'nin Trans-Avrupa ulaştırma alanındaki daha etkin bir şekilde yer almasına ve somut olarak daha önce üzerinde anlaştığımız ulaşım ağımızın Avrupa Birliği düzenlemesine yansıtılmasına yönelik sürecin Avrupa Birliği tarafından en kısa sürede tamamlanacağından şüphe duymuyorum" dedi.

Hava taşımacılığı anlaşması

Bir başka konunun da, Türkiye-Avrupa Birliği kapsamında hava taşımacılığı anlaşmasının müzakereleri üzerine olduğunu belirten Bakan Turhan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Yaklaşık iki yıldan fazla bir süredir, devam eden müzakerelerin başarılı bir şekilde sonuçlanmasıyla havacılık sektöründe çok ileri bir işbirliği tesis etmiş olacağız. Her iki taraf için oldukça önemli ekonomik fırsatlar olacak. Ülkemizin Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansıyla ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda da sayın Komiser ile görüş birliği içerisindeyiz."

Karayolu güvenliği

Karayolu güvenliğine de değinen Bakan Turhan, "Görüşmelerimizin diğer bir gündem maddesi altında, Türkiye ve Avrupa Birliği'nin karayolu güvenliğini artırılmasına katkı sağlayacak çalışmaların değer görüşleri ele alındı. Karayolu güvenliği konusu, hem Avrupa Birliği'nin hem ülkemizin gündeminde önemli bir yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA