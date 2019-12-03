Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Azerbaycan'da

03.12.2019 13:33 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:38

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Bakutel-2019 Uluslararası Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri Fuarını ziyaret etti. Bu yıl 25. düzenlenen Bakutel-2019 fuarında Azerbaycan, Rusya, Çin, Türkiye ve İran başta olmak üzere 23 ülkeden 240'a yakın şirket yer aldı. TÜRKSAT, PTT AVM ve Türk Telekom'un bulunduğu Türkiye standını ziyaret eden Bakan Turhan, görevlilerden bilgi aldı. Bakan Turhan, fuarın ardından İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cahromi ile görüşme gerçekleştirdi.



"Gelişmeleri kaçıran ülkelerde çok büyük kayıplar olacak"



Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Turhan, iletişim sektörünün çok hızlı bir şekilde geliştiğini vurgulayarak, "Gelişmeleri ıskalayan ülkeler çok büyük kayıplarda olacaklar. Onun için görüyoruz her ülkenin bu alanda çok özel ve hızlı bir çalışması var. Biz de bu tür fuarlarda bizim ülkemizdeki firmalar da yaptıkları çalışmaları, verdikleri hizmetleri bu tür fuarlarda tanıtma imkanı buluyorlar" dedi.



Azerbaycan ile iletişim alanındaki ilişkilerin en üst düzeyde olduğunu belirten Bakan Turhan, "Karşılıklı olarak elektronik imza konusunda gerekli hazırlıklar yapıldı, tamamlandı ve bundan sonra Azerbaycan ile Türkiye arasındaki işlemler artık çok daha hızlı, çok daha çabuk bir şekilde yapılma fırsatı, imkanı sunacak. Ulaşım alanında da tabi Azerbaycan bizim Kafkasya'da, Orta Asya'da, Uzak Doğudaki bütün ekonomik faaliyetlerin pazara taşınması konusunda Bakü-Tiflis-Kars demir yolu başta olmak üzere ve bu Ortak Kuşak dediğimiz Çin'den Avrupa'ya kadar uzanan demir yolu hattının da önemli duraklarından biridir. Dolayısıyla bu manada Azerbaycan bu Ortak Kuşak koridorunun kilit ülkelerden de biridir. Azerbaycan'la olan bu manada ilişkilerimiz, ortak çalışmalarımız çok önemlidir ve bu bildiğiniz gibi 6 Kasım'da da Çin'den kalkan tren bu koridoru, Orta Kuşağı kullanarak Avrupa'ya ulaştı. Bundan sonra da bu nakliyat hizmetleri tüm bu koridorun etrafında bulunan ülkelerin mallarını taşıma hizmeti görecek. Daha hızlı, daha çabuk mallar güvenli bir şekilde pazarlara ulaşmış olacak" ifadelerini kullandı.



Bakan Turhan, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşme gerçekleştirdi. - BAKÜ

Kaynak: İHA