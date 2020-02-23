Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında incelemede bulundu Açıklaması

23.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:02

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, mühendislik eserleri açısından dünyada birinci sırada yerini alacağını söyledi.

Türkiye'nin önemli projelerinden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün şantiyelerinde incelemede bulunmak üzere Çanakkale'ye gelen Bakan Turhan, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Turhan, Türkiye-İran sınırındaki deprem nedeniyle Van'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Çanakkale'nin, Türkiye'nin batısındaki önemli bir kent olduğunu dile getiren Turhan, bu bölgede 100 yıl önce Türk milletinin istiklal için büyük bir mücadele verdiğini hatırlattı.

Turhan, Türk milletinin özgürlüğünü bu topraklarda kazandığını vurgulayarak, "Dünyanın tüm güçlü devletlerine karşı burada millet olarak büyük bir mücadele vermiştik ve yeni kurduğumuz ülkenin temellerini aslında burada atmıştık. Bugün burada milletimizin tarihine altın harflerle yazılacak yeni bir sayfayı eklemek için dünyanın en büyük açıklıklı asma köprüsünü inşa ediyoruz. Bu köprü hizmete açıldığında mühendislik eserleri açısından dünyada birinci sırada yerini alacak. İnşallah 2022 Mart ayında bu köprüyü hizmete almayı, trafiğe açmayı planlıyoruz, hedefliyoruz." diye konuştu.

Köprüde kullanılacak kabloların uzunluğu 162 bin kilometre

Şantiyede yaptıkları incelemede, iş programının istenilen şekilde yürüdüğünü gördüklerini ifade eden Bakan Turhan, iki yıl içinde imalatları, inşaatın kalan kesimlerini tamamlayıp köprüyü hizmete açacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Bu projeyi yap-işlet-devret yöntemiyle inşa ediyoruz. Projenin maliyeti 2,5 milyar avro. Bugüne kadar 1 milyar 250 milyon avroluk iş yaptık. Yani işin gerçekleşmesi yüzdesi, yüzde 50. İnşallah kalan kesimleri önümüzdeki iki yıl içinde tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz. İki kule arasındaki mesafemiz 2023 metre. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ithafen 2023 metre açıklıkta bu projeyi inşa ediyoruz. Yaklaşım viyadükleriyle birlikte yani kabloların ankrajlanacağı noktalar arasındaki mesafe ise 4 bin 100 metre. Yani kulelerin dışındaki ilave mesafelerle birlikte, yaklaşım viyadükleriyle birlikte toplam köprü uzunluğumuz 4 bin 100 metre. Tabliye genişliği 45 metre olarak projelendirildi. Ayakların deniz seviyesinden yüksekliği de 318 metre. Yine tabliyede kullanılan çeliğin ağırlığı 49 bin ton. Bu köprünün inşaatında kullanılacak kabloların ağırlığı ise 33 bin 268 ton. Yine kabloların uzunluğu ise 162 bin kilometre. Bu köprünün inşasında 114 bin ton inşaat çeliği kullanacağız. Ankraj betonları da dahil yaklaşım viyadükleri içinde kullanacağımız beton miktarı 230 bin ton."

"Çanakkale Boğazı'nın geçişi 6 dakikaya inecek"

Köprünün yapılış amacına ilişkin de bilgiler aktaran Bakan Turhan, konuşmasını söyle sürdürdü:

"Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi ülkemizin sektörel manada tarım, turizm, sanayi gibi önemli ihracat malzemelerimizin üretildiği bölgelerin başında geliyor. İhracatımızın da önemli bir kısmını Avrupa ülkelerine, Kuzey Asya ülkelerine, Akdeniz çanağındaki Afrika ülkelerine ve bunun dışındaki Güney Asya ülkelerine yapıyoruz. Orta ve Güney Amerika ülkelerine yapıyoruz. Çanakkale, artık bu köprünün hizmete açılmasıyla birlikte ihracatımızda köprü görevi görecek. Önemli bir ulaşım aksı olacak. Artık Çanakkale Boğazı'nda çalışan araba vapurlarının beklenmesinde zaman harcanmayacak. En az 1,5 saat, yoğun trafikte ise 5 saat süren Çanakkale Boğazı'nın geçişi, artık 6 dakikaya inecek. Bu önemli bir zaman tasarrufu olduğu gibi, bu malları taşıyan, ihraç eden kişiler için de çok önemli bir kazanım olacaktır. Ayrıca Avrupa'dan kara yoluyla gelen ve Kuzey Marmara Bölgesi'nin, İstanbul'un batı yakasındaki, Trakya yakasındaki yerleşimlerin yani Küçükçekmece, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Çatalca, Silivri gibi önemli yerleşim ve üretim merkezlerinin bulunduğu kesimdeki trafiğin Ege Bölgesi'ne, Güney Marmara Bölgesi'ne ulaşımında, İstanbul şehir içine girmeden bu köprüyü kullanarak daha kısa mesafede ve daha kısa sürede ulaşım imkanı bulabilecekler."

Turhan, şu anda köprünün genel olarak yüzde 50'sini tamamladıklarını belirterek, "Bu köprünün ana yapı elemanları olan kulelerdeki yüksekliğimiz 318 metrenin, 171'inci metresine ulaştık. İnşallah haziran ayı gibi kule imalatlarımızı tamamlayıp bu yaz sonunda köprüde kablo örme işlemlerine başlayacağız ve köprümüzün silüetini ortaya çıkarmış olacağız. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Turhan'a, LİMAK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu eşlik etti.

Kaynak: AA