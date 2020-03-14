Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "14 ülkeyle hava yolu bağlantısını kestik" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Korona virüsten dolayı şu anda 14 ülkeyle hava yolu bağlantısını kestik. İran ve Irak'la olan demiryolu ve karayolu ulaşımını da kesmiş bulunuyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Korona virüsten dolayı şu anda 14 ülkeyle hava yolu bağlantısını kestik. İran ve Irak'la olan demiryolu ve karayolu ulaşımını da kesmiş bulunuyoruz" dedi.

Bir dizi incelemelerde ve ziyaretlerde bulunmak için Samsun'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Samsun Valiliğini ziyaretinde korona virüsü önlemleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Turhan, "Şu an dünyayı sarsan bir sağlık problemi var. Korona virüsü problemi. Bütün dünya bununla ilgili olarak teyakkuz halindedir ve acil durum ilan etmiş durumdadır. Biz de hükümet olarak Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, Sağlık Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın kararlarını ulaştırma alanında gerek yurt içi gerekse yurt dışında ulaştırma hizmetleri konusunda bazı tedbirler alma zorunluluğu hasıl olmuştur. Bildiğiniz gibi şuan da hava yolu ulaşımında 14 ülkeyle hava yolu bağlantısını kestik. Özellikle doğu komşumuz İran'la olan demiryolu ve karayolu ulaşımını da kesmiş bulunuyoruz. Aynı şekilde Irak ile de kesmiş bulunuyoruz. Sofya demiryolu bağlantımızı ve hizmetimizi durdurduk. Bunların tek amacı vardır. İnsanlarımızın sağlığını korumaktır. Bununla ilgili olarak Sağlık Bilim Kurulumuzun ve Sağlık Bakanlığımızın kararları doğrultusunda bu süreler kısaltılıp uzatılabilecektir" diye konuştu.

(Furkan Abrek Ünal -Ünsal Karka/İHA)

Kaynak: İHA