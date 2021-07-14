Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu Bartın'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu, Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide projesi kapsamında yapımı tamamlanan Çakraz-Karaman Köyü arasındaki karayolunun açılış törenine katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere İlimize teşrif etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu, Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide projesi kapsamında yapımı tamamlanan Çakraz-Karaman Köyü arasındaki karayolunun açılış törenine katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere İlimize teşrif etti.

Zonguldak Havalimanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Karaismailoğlu'nu; Vali Sinan Güner, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ak Parti Bartın Milletvekili Av. Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Ak Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı ve protokol üyeleri karşıladı.

İlimizdeki ziyaretlerine Bartın Valiliği ile başlayan Bakan Sayın Karaismailoğlu, karşılama töreninin ardından Valilik Şeref defterini imzalayarak Vali Sinan Güner ve protokol üyeleri ile bir araya geldi. İlimizde tamamlanan ve planlanan yol yapım çalışmaları ile altyapı hizmetleri, yapılan ve devam eden yatırımlar konusunda değerlendirmeler yapıldı.

Valilik ziyareti sonrasında Hükümet Caddesinde bulunan esnafları ziyaret eden Bakan Sayın Karaismailoğlu, Bartın Kent Müzesini gezdikten sonra açılış alanına gitmek üzere İl merkezinden ayrıldı.

Kaynak: Habermetre