Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Yapımı devam etmekte olan 393 kilometre...
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Yapımı devam etmekte olan 393 kilometre...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Yapımı devam etmekte olan 393 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında Balışeyh - Yerköy - Akdağmadeni kesiminde Mart ayı içerisinde test sürüşlerine başlamayı ve projeyi 2020 yılının ikinci çeyreğinde...

09.01.2020 10:30 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:36
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , "Yapımı devam etmekte olan 393 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında Balışeyh - Yerköy - Akdağmadeni kesiminde Mart ayı içerisinde test sürüşlerine başlamayı ve projeyi 2020 yılının ikinci çeyreğinde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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