Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: "(Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları) İstanbul ile...
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: "(Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları) İstanbul ile...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: "(Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları) İstanbul ile Sevindikli Kavşağı arasını, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda hizmete açtık. İnşallah kalan kesimi 2020'nin sonunda Akyazı Kavşağı'na kadar bağlayacağız."

23.11.2019 13:00 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:00
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı : "(Kuzey Otoyolu çalışmaları) ile Sevindikli Kavşağı arasını, geçtiğimiz 'nda hizmete açtık. İnşallah kalan kesimi 2020'nin sonunda Akyazı Kavşağı'na kadar bağlayacağız."

Kaynak: AA
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