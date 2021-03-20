Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Uşak'ta ziyaretlerde bulundu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Uşak'ta ziyaretlerde bulundu

20.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:02
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Uşak'ta ziyaretlerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uşak'ın Eşme ve Ulubey ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uşak'ın Eşme ve Ulubey ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Eşme ilçesindeki İzmir-Afyonkarahisar-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi Eşme-Salihli Kesimi T1 Tüneli Kazı Başlangıç Töreni'ne katılan Karaismailoğlu, daha sonra Eşme Belediyesi Kent Arşiv Müzesi'ni gezdi.

Karaismailoğlu'na burada, Eşme Belediye Başkanı Hacı Mustafa Çetin tarafından Eşme kilimi ve çeşitli hediyeler verildi.

Daha sonra Ulubey Kanyonu'ndaki sosyal tesislere geçen Bakan Karaismailoğlu'na Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu tarafından plaket takdim edildi.

Karaismailoğlu'na ziyaretleri sırasında AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ile AK Parti İl Başkanı Fahrettin Tuğrul eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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