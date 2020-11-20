Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Türkiye'nin 50-100 yıllık kaderini belirleyecek atılımlar yapıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesinin yalnızca İstanbul değil bir Türkiye projesi olduğunu belirterek, "İstanbul Havalimanı, kara yolu, demir yolu bağlantısı, lojistik merkezleri ve buradan geçecek bir su yolu olacak Kanal İstanbul'la birlikte dünyanın en...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesinin yalnızca İstanbul değil bir Türkiye projesi olduğunu belirterek, "İstanbul Havalimanı, kara yolu, demir yolu bağlantısı, lojistik merkezleri ve buradan geçecek bir su yolu olacak Kanal İstanbul'la birlikte dünyanın en önemli intermodel lojistik merkezi olacaktır." dedi.

Karaismailoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2021 bütçesi üzerindeki görüşmelerde, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Diyarbakır'dan geçen demir yolu hattıyla ilgili bir soruya cevap veren Karaismailoğlu, "Yapılan çalışma, şeffaf bir ihata uygulamasıdır. Yayaların gelişigüzel emniyetsiz bir şekilde geçişi engellenerek, ihtiyaç olan noktalarda yaya üst geçidi yapılarak kontrollü bir şekilde yayaların geçinin sağlanması amaçlanmıştır." diye konuştu.

Proje başladığında şehirde konuyla ilgili bir sıkıntı olduğunu duyduklarını ekibiyle beraber hemen şehre giderek vatandaşlarla istişarelerde bulunduklarını belirten Karaismailoğlu, "Ekibimizle birlikte şehre gittik. Bunun yayaların güvenliği için olduğunu anlattık. Gerekli yerlerde yaya geçişleri yaparak sorunun çözülmesi için adım atılmıştır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan 229 kilometrelik Halkalı-Kapıkule hattındaki çalışmaların da başladığını belirten Karaismailoğlu, söz konusu projeye ilişkin, "Bu hatta 200 kilometre/saat hıza uygun çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapılabilecek yolcu ve tren hattı inşa edilmesine başlanmıştır. Projenin ilk etabındaki kesiminde yapım çalışmaları devam etmekte olup yüzde 20,5 fiziki ilerleme sağlanmıştır." bilgisini verdi.

"İki yıl içerisinde Çukurova bölgesinde havalimanını hizmete alacağız"

Çukurova Havalimanı'nın da yap-işlet-devret usulüyle yarın ihale edileceğini ifade eden Karaismailoğlu, "Yarın teklifler alınacaktır. İnşallah iki yıl içerisinde de Çukurova bölgesinde havalimanını hizmete alacağız." diye konuştu.

Karayolları Genel Müdürlüğünce hazırlanan karayolları güzergah çalışmalarına başlanırken yerel yönetimler dahil olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşların görüşlerinin alındığını belirten Karaismailoğlu, "Tamamlanan hastanelerin bağlantıları Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında gerçekleştirilmektedir. Örneğin, Adana, Bursa, Eskişehir, Başakşehir ve Kocaeli Şehir Hastaneleri bağlantıları bu kapsamda sağlanmıştır. İzmir Şehir Hastanesi bağlantısının da çalışmaları devam etmektedir. Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ise ihale süreci devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin 50-100 yıllık kaderini belirleyecek atılımlar yapıyoruz"

Lojistik alanında, ülkenin ciddi bir coğrafi avantaja sahip olduğunu belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Biz Türkiye'nin sadece 5-10 yılını değil, değişen dünyanın ekonomik hareketlerine uygun bir şekilde, 50-100 yıllık kaderini belirleyecek atılımları yapıyoruz. Bu anlamda özellikle dünyada güçlenen kuzey-güney ekonomik koridorları ve büyüyen doğu-batı aksında orta koridor ülkemiz için çok önemli. Dünyadaki yük akışının yüzde 90'ı deniz yoluyla gerçekleştirilmektedir. 2020 yılında 12 milyon ton yük hareketi varken, 2030'da 25 milyon ton, 2050'de 95 milyon ton, 2100'de 150 milyon ton yük hareketinin olacağı lojistik master plan kapsamında hesaplanmıştır. Bu açıdan Asya, Avrupa ve Afrika arasındaki koridorlarda, Ege, Karadeniz ve Hazar çok daha fazla önem arz etmektedir. Doğu-Batı aksında kara bağlantısı ile kuzey-güney aksında deniz bağlantısıyla Türkiye bu açıdan çok stratejik bir konumda bulunmaktadır."

Bakan Karaismailoğlu, stratejik projelere değinerek, "Kanal İstanbul bir İstanbul projesi değil, Türkiye projesidir. İstanbul Havalimanı, kara yolu, demir yolu bağlantısı, lojistik merkezleri ve buradan geçecek bir su yolu olacak Kanal İstanbul'la birlikte, dünyanın en önemli intermodel lojistik merkezi olacaktır. Bu sayede kendi ekonomisini yaratan bir bölge olarak, sanatın, bilimin, yaşamın ve ekonominin yeni kalbi olacaktır. Bu açıdan Kanal İstanbul Projesi bir dünya projesidir. Çalışmalarımız aralıksız sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesini önemsiyoruz"

Ankara-İzmir YHT'nin üstyapı işlerinin tesisi için ihale yapıldığını belirten Karaismailoğlu, "Sözleşme imza aşamasına gelinmiş olup, kredi sözleşmesi çalışmaları devam etmektedir. Bu süreçlerden sonra yapım çalışmalarına başlanacaktır. Projede Ankara-Afyon ile Salihli-İzmir arası 30 ay, Afyon-Salihli arası ise 42 ay içerisinde tamamlanması hedeflenmemektedir." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesi, bu ürünlerin haberleşme altyapılarında kullanımının artırılmasına önem verdiklerini söyledi. Karaismailoğlu, yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"İmtiyaz ve kullanım hakkı yetkilendirmeleri kapsamında Ar-Ge ve belirli oranlarda yerli ürün kullanımına yönelik operatörlere yükümlülükler getirdik. 2018-2019 yatırım dönemi itibarıyla yerlilik oranı yüzde 23'ü geçmiştir. Yerli ve milli baz istasyonu ULAK'a 2017'de yerli malı belgesi alınarak mobil şebekelerde 750'den fazla sahada kullanılmaya başlandı. Ayrıca ticari şebekelerimizde 583 sahada kullanılmaya başlanmıştır."

Siber güvenlikte yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının ulusal siber güvenlik stratejisi ve eylem planına girdiğini aktaran Karaismailoğlu, bu tür yerli ve milli teknolojilerin geliştirilerek kullanılmasını önemsediklerini bu yönde çalışmalar sürdürdüklerini ifade etti.

Karaismailoğlu, mobil kapsama projesiyle nufüsu 500 binin altında olan kırsalda yer alan ve operatörlerin coğrafi ve ekonomik zorluklar nedeniyle yatırım yapamadığı 61 yerleşim yerine mobil haberleşme altyapısını kurduklarını, önümüzdeki dönemde benzer durumdaki yerlerin tespit edilerek altyapı kurulumlarının tamamlanıp hizmete sunulacağını kaydetti.

Bilimsel yöntemlerle dünya çapında veri toplayan bir firmanın Eylül 2020 raporuna göre, Türkiye'nin mobil geniş bantta global sıralamada 54. sırada yer aldığını bildiren Karaismailoğlu, mobil internet hızında 2019 Ağustos'tan bu güne yüzde 25,8'lik bir artış görüldüğünü söyledi.

Karaismailoğlu, Giresun'da meydana gelen sel felaketinde anında ve yerinde müdahale ettiklerini kısa bir sürede ilgili bakanlıklarla koordineli çalışmayla afet sürecini yönettiklerini, kısa sürede çamuru kaldırıp asfalt attıklarını hatırlattı.

"Salgın döneminde 4 milyon 160 bin internet kurulumu yaptık"

Türkiye'de salgın döneminde 4 milyon 160 bin internet kurulumu yapıldığını aktaran Karaismailoğlu, "Bunun 950 bini nakil işlemidir. Sahada kurulu 20 milyon 250 bin port bulunmaktadır. Bunların 13 milyon 200 bininde müşteri olup diğerleri boştur. Eve kadar fiber hizmetinde mevcut müşteri sayısının 2,5 katından fazlasına hizmet verecek altyapı mevcuttur." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Konya metrosu çalışmasını Bakanlar Kurulu kararıyla üstelendiklerini anımsatarak, etüt çalışmalarının tamamlandığını Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Belediyesi raylı sisteminin yapımı ve metro araçlarının alımı için dış finansmanlı olacak şekilde ihale gerçekleştiğini, kredi anlaşmasının ikmali ve onayı sonrası bu yıl sonuna kadar çalışmalara başlanmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Bakanlık olarak yaklaşık 400 bin personelle canla başla çalıştıklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"83 milyon vatandaşımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Tek derdimiz var vatanımıza milletimize hizmet etmek. Sadece tek beklentimiz var vatandaşımızın duasını almak ve yaptığımız yatırımları vatandaşımız kullandığı zaman mutlu olmasıdır. Ülkemiz, milletimiz çok değerli projeleri, dünyanın en gelişmiş teknolojilerini hak ediyor. Biz de bunları vatandaşımıza sunma doğrultusunda canla başla, 400 binlik bir kadroyla memleketimizin en ücra köşesindeki arkadaşımızla birlikte alın terini dökmeye hazırız."

Bu arada, Bakan Karaismailoğlu'nun Sayıştay bulgularına ilişkin değerlendirmelerine, CHP'li milletvekilleri tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Bakan Karaismailoğlu'nun Sayıştay bulgularına ilişkin açıklamalarına yönelik "Sayıştay bulguları, idareye sorularak rapora yazılıyor. Sayıştay, raporundaki bulguları TBMM adına yaptığı denetim sonucunda yazar. TBMM de millet iradesini temsil eder. Siz bunların hiç birisine cevap vermediniz. 100 milyar liraya yakın bir harcamanız var." eleştirisinde bulundu.

Komisyonda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yanı sıra Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün bütçeleri kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı