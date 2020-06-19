Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Şırnak'ta STK temsilcileriyle görüştü Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Şırnak'ta STK temsilcileriyle görüştü Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Terör örgütü ne yatırım gelsin istiyor ne de buradaki halkın yüzü gülsün istiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Şırnak'ta STK temsilcileriyle görüştü Açıklaması
19.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:29

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Terör örgütü ne yatırım gelsin istiyor ne de buradaki halkın yüzü gülsün istiyor. Tek istedikleri kaos, çatışma, kan. Sizlerin dik duruşuyla, devletimizin kudretiyle onların sonunun geldiği günlere az kaldı." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, bir otelde düzenlenen toplantıda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, başkent Ankara'dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan selamlarla geldiğini söyledi.

Cizre-Şırnak kara yolunda şantiye ziyareti yaptıklarını, şantiyede çalışanlarla sohbet ettiklerini kaydeden Karaismailoğlu, herkesin tek hedefinin bulunduğunu, onun da bu mübarek vatan topraklarında huzurla, sağlıkla, mutlulukla yaşamak, çocuklar ve gelecek için ülkeyi kalkındırmak olduğunu belirtti.

"Bizler ebedi kardeşleriz. Bu ülkenin her vatandaşı başımızın tacıdır. Bu vatanın her bir ferdine, her bir vatandaşına hizmet için varız.

Hedefimiz ise siyasetin ötesine geçip, gönüllerde buluşmaktır.

Sizlerin gönlünü, rızasını kazanmak için göreve geldiğimiz günden bugüne aralıksız çalışmaya devam ediyoruz." diyen Karaismailoğlu, son 18 yılda sadece ulaşım ve iletişim alanında yaklaşık 5 milyar lira yatırım yaptıklarını vurguladı.

Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Kara yolu yatırımlarımızı 297 milyon liradan 4 milyar liralara çıkardık.

Sadece 25 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğu, 192 kilometreye ulaştı.

Şırnak'ı Mardin'e bölünmüş yollarla bağladık. İnşallah Cizre-Şırnak yolunu tamamladığımızda, Şanlıurfa'dan Şırnak'a kesintisiz bir şekilde konforla seyahat edeceksiniz. Buranın turizm ve ticari hayatı daha da canlanacak.

Oyalı ayrımı-Cizre yolunu ve Cizre çevre yolunu bölünmüş yol yaptık.

Şırnak şehir geçişi, Ortaköy şehir geçişi ve Beytüşşebap-Uzungeçit güvenlik yolunu yeniledik.

Birçok köprüyü yollarımızla uyumlu hale getirip, yenileyerek hizmete aldık.

Cizre, İdil, Kumçatı ve Kasrik Belediyelerine ait şehir içi yolların yenileme çalışmalarını önümüzdeki yıl tamamlayacağız. Bunun gibi 2 ayrı nokta şehir içi yol yenileme çalışmamız da önümüzdeki yıl içinde bitecek.

Nusaybin-Cizre-Silopi-Habur Yeni Demiryolu Projesine devam ediyoruz. Bu demiryolu ile birlikte Habur'a da 3,7 milyon ton kapasiteli lojistik merkezi yapıyoruz."

Bölgede yaşanan terör olayları nedeniyle projelerde ara ara çalışmaları durdurmak zorunda kaldıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, terör örgütünün bütün zararı burada yaşayan halka verdiğini aktardı.

"Terör örgütü ne yatırım gelsin istiyor ne de buradaki halkın yüzü gülsün istiyor.

Tek istedikleri kaos, çatışma, kan. Sizlerin dik duruşuyla, devletimizin kudretiyle onların sonunun geldiği günlere az kaldı.

Eskiden buralara bırakın bir Bakan'ın gelmesini, herhangi bir devlet büyüğü bile uğramazdı." diyen Karaismailoğlu, son 18 yılda bu anlayışı tamamen kaldırdıklarını, gitmedikleri bir avuç vatan toprağı bırakmadıklarını aktardı.

"81 ilimizi kalkındırıyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Artık millet devletin ayağına gitmiyor, devlet milletinin ayağına hizmet götürüyor, geliyor. Bir şehrimizi diğeri ile kıyaslamadan 81 ilimizi kalkındırıyoruz. Doğusu ile batısını ayırt etmiyoruz.

Bizim için Şırnak, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen Cudi Dağı'nın, Hazreti Nuh'un, 'Feyzimiz Nil gibidir, Biz Fırat ve Dicle'yiz' diyen Molla Cezeri'nin şehridir. Biz de yollarımızı Fırat ve Dicle'ye benzetiyoruz.

Çünkü yol akarsu gibidir ve geçtiği yere can verir.

Şırnak ziyaretimizle, biz de can bulduk, yenilendik, tazelendik.

İnşallah en kısa zamanda yine buluşacağız."

Toplantıya, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ve Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan da katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı Haber
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi Haber
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı Haber
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Haber
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Haber
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek
Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
İstanbul Barosu Başkanı, baroların yapısında değişiklik öngören düzenlemeye karşı Ankara'ya yürüyüşe geçti
İstanbul Barosu Başkanı, baroların yapısında değişiklik öngören düzenlemeye karşı Ankara'ya yürüyüşe geçti
Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı
Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
Son dakika: Türkiye genelinde maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi
Son dakika: Türkiye genelinde maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi
Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek
Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda...
Danıştay, YKS'nin iptali başvurusunu reddetti
Danıştay, YKS'nin iptali başvurusunu reddetti
Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Yardımseverler, bisiklet için su satan çocukların hayallerini gerçekleştirdiler
Yardımseverler, bisiklet için su satan çocukların hayallerini gerçekleştirdiler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mehmet Muş Ziya Selçuk Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Lara Seda Sayan Emre Kınay Demet Akalın
Spor Bülent Uygun Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar Servet Yardımcı
Daha Fazla Lgs Bursa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Şırnak'ta STK temsilcileriyle görüştü Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 14:32:36. #1.15#
title