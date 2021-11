Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesinde sel felaketinde yıkılan Terminal Köprüsü'nün açılış törenine katıldı

AYANCIK, SİNOP (Habermetre) - Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketi sonrası zarar gören Terminal Köprüsü yenilendi. Aynı bölgede yükseltilen dört açıklıklı toplam 110 metre uzunluğundaki köprü 80 günde tamamlanıp Ulaştırma ve Altyapı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle dün hizmete açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ayancık Terminal Köprüsü'nün hizmete açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesaj göndererek katıldığı törende, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, 11 Ağustos'ta Kastamonu, Bartın ve Sinop illerini kapsayan, eşi benzeri görülmemiş, son yılların en büyük afetinin yaşandığını söyledi. Hükümetimizin tüm organlarıyla sahadaydık Sel ihbarını, Akdeniz Bölgesi'ndeki orman yangınlarıyla mücadele ederken aldıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, "Bakan arkadaşlarımızla birlikte, hızlı bir şekilde afet devam ederken, afet bölgesine ulaştık. Hükümetimizin tüm organlarıyla sahadaydık. Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta yıkılan her binaya girdik, tahrip olan her köprüyü, yolu yerinde inceledik. Ateş düşen her hanede dertleri dinledik, çözüm ürettik. 2 bin 779 vatandaşımızı kara, hava ve denizyoluyla tahliye ettik. Selde denize akan ve deniz trafiğini tehlikeye düşüren 64 bin 700 metreküp tomruğu, ilk defa uyguladığımız römorkörlerle çekilen çelik ağ sistemi ile denizden topladık. Türkeli Çatalzeytin arasında vatandaşlarımızın ulaşımını helikopterlerle sağladık. Hemen arabalı vapur getirerek Türkeli İnebolu arasında arabalı seferler düzenledik" dedi.

"Millet-Devlet iş birliğinin ve dayanışmasının destanını yazdık"

"Her zamanki gibi, bu 3 ilimizde de ilk andan itibaren devlet olarak milletimizin yanında yer aldık" diyen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, millet-devlet iş birliğinin ve dayanışmasının destanını hep birlikte yazdıklarını belirtti. Profesyonel bir koordinasyon, iş bölümü ve süreç yönetimi ile her türlü ihtiyacın en kısa sürede çözülebildiğine hep birlikte şahit olduklarını anlatan Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ülkemizde meydana gelen sel felaketlerinin benzerleri Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İsviçre ve Almanya'da da yaşandı. Almanya'da sel felaketinin yaşandığı bölgeler uzun süre balçıktan temizlenemedi. İçme suyu, elektrik ve kanalizasyon gibi temel sorunlar uzun süre çözüme kavuşamadı. Bölgede 200 bin kişi günlerce elektriksiz kaldı. 40 günü aşkın bir süre içme suyu sorunu çözümsüz kaldı. Biz, hiçbir ülkenin, tek bir insanın bile böyle acılar yaşamasını istemeyiz. Bu ülkelere de dost elimizi uzattık. Acılarını paylaştık. 'Türkiye yardım için her daim hazırdır' dedik. Uluslararası dayanışmanın 'doğru' bir örneğini sergiledik. "

"Milletimizin hasarını en aza indirmek için çalışıyoruz"

Doğal afetlerin, küresel ısınmanın ve iklim krizinin tüm dünyayı tehdit ettiğini, ülke ayrımı yapmadığını kaydeden Karaismailoğlu, "O nedenle olası felaketlere hazırlıklı olmak, kendimizi sürekli geliştirmek için çalışıyoruz. 'Biz neyi doğru yaptık, onlar neyi yanlış yaptı' diye sorguladığımızda afet sonrası her türlü süreç yönetiminde sahip olduğumuz tecrübe ve profesyonellik, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin karar alma konusunda getirdiği hızı gördük. Adını saydığımız bu ülkelerde ise koordinasyon ve süreç yönetimindeki hantallık, en acil ve en hayati müdahaleleri engelliyordu. Biz daha da hızlı, daha da etkili olabilmek, vatandaşlarımızın, milletimizin hasarını en aza indirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

"Selin ertesi gününden itibaren ulaşımı başlattık"

Yaşanan sel felaketinde Kastamonu, Bartın ve Sinop illerindeki toplam bin 228 kilometrelik yol ağının 115 kilometrelik bölümünün hasar gördüğüne işaret eden Karaismailoğlu, 3 ilde köprülerin yıkıldığını, yolların hasar gördüğünü anlattı. Sel felaketinin yaşanmasının ardından yapılan çalışmalara da değinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, şunları dedi: "Hasar gören köprülerimizin alternatiflerini bir iki gün içinde açtık. Bölgedeki ulaşımın devamlılığı için yıkılan köprülerin yerine, 48 saat içerisinde prefabrik menfezlerle geçici köprüler yaptık. Mobil çelik köprülerle ulaşımı acilen sağladık. Selin ertesi gününden itibaren ulaşımı başlattık. Bağlantı ve servis yollarını kısa sürede hizmete aldık. Selin hemen ardından, hasarların giderilmesi, ulaşımının çok daha iyi ve kaliteli şekilde yapılması amacıyla, 1'i Bartın'da, 2'si Sinop'ta ve 7'si de Kastamonu'da olmak üzere, 10 ayrı yol ihalesi yaptık. Yıkılan Çatalzeytin Köprümüzün yerine, çok daha uzun ve ayak açıklıkları çok daha geniş, statik anlamda çok daha güçlüsünü 52 gün gibi rekor bir zamanda inşa ederek, 28 Ekim'de hizmete açtık. "

"Şevki Şentürk Köprüsü'nü 20 Aralık'ta hizmete sunacağız"

Yıkılan köprülerden Ayancık Terminal Köprüsü'nü bugün açtıklarının altını çizen Karaismailoğlu, diğer çalışmalara aynı hız ve yoğunlukta devam edeceklerini söyledi. Kumluca -2 Köprüsü'nü ve Kavlakdibi Köprüsü'nü önümüzdeki günlerde açacaklarına vurgu yapan Karaismailoğlu, Şevki Şentürk Köprüsü'nü 20 Aralık'ta, Azdavay Köprüsü'nü de 30 Aralık'ta tamamlayıp hizmete sunacaklarını açıkladı.

Köprülerle birlikte yol çalışmalarının da devam ettiğinin altını çizen Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi: "Kastamonu-İnebolu Yolu ve Devrekani-Çatalzeytin Yolu, Devrekani-Bozkurt yolları ile birlikte, Ağlı-Azdavay ayrımı Şenpazar Yolu'nun muhtelif kesimlerinde yol yapım çalışmalarımız devam ediyor. Sinop'ta; köprülerle birlikte, BoyabatAyancık arasında dolgu çalışmaları, İkisu Köprüsü ile birlikte Yenikonak arası, Ayancık-Türkeli arası, Sinop-Ayancık arası ve köy yollarında onarım ve yapım çalışmaları aynı şekilde devam ediyor. Bartın ilimizde ise; Kavlakdibi, Kirazlı, Kumluca-1, Kumluca-2 yapımı ile birlikte Kozcağız-Kumluca-Abdipaşa Yolu sel hasarları yapım işlerimiz büyük bir hızla sürüyor. " Ayancık Terminal Köprüsü'nün, 4 açıklıklı ve 110 metre uzunluğunda olduğunu kaydeden Bakan Karaismailoğlu, yapımına 5 Eylül'de başlanılan köprünün, 80 gün gibi kısa bir sürede tamamlandığına işaret etti. Karaismailoğlu, köprünün hizmete girmesiyle birlikte, Ayancık ilçesinin iki yakasındaki ulaşımın çok daha rahat, güvenli ve hızlı olacağını vurguladı.

"Milletin efendi olduğunu, siyasi iktidarın hizmetçi olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık"

Afetin hemen ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Ağustos'ta Bozkurt İlçesi'ne gelerek incelemelerde bulunmasının vatandaşın devletine olan güvenini perçinlediğini ifade eden Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Çünkü bizim için; 'Halka hizmet, Hakk-a hizmettir…' Bizim düsturumuzda milletimize hizmet etmenin dışında başka bir gaye yoktur. Türkiye'nin her yanında devam eden projelerimizle üretim, istihdam, ticaret, kültür sanat ve eğitim hayatına canlılık katıyoruz. Bu ülkede milletin efendi olduğunu, siyasi iktidarın hizmetçi olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık. Afet Bölgesi'nde, bakanlıklarımızla, yerel yönetimlerimizle, sivil toplum örgütleri ile hep birlikte el ele omuz omuza vererek, çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Vatandaşımız afet sonrasında devletini hep yanında ve yakınında hissetti. Yaşanan tüm afetlerde dün olduğu gibi bugün de devlet olarak afetzedelerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Nasıl, geçen yıl İzmir'de yaşanan deprem felaketinde evleri yıkılan vatandaşlarımıza evlerini bu kadar kısa zamanda teslim etmişsek, bugün burada yıkılan köprü ve yolların çok daha iyisini yaparak siz değerli halkımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Karış karış gezdiğimiz sokaklarda, ev ziyaretlerimizde hep vatandaşlarımızla beraber olduk. Saygıdeğer yöre halkımız, devletimize olan güvenini bir an bile kaybetmedi. " Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Terminal Köprüsü'nün açılışının ardından pazar esnafını ziyaret etti. Aydın Yılmaz

