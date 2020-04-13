Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: " PTT'nin e-ticaret platformlarından yapılan maske...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: " PTT'nin e-ticaret platformlarından yapılan maske talepleri vatandaşların evlerine ulaştırılmak amacıyla PTTKargo aracılığıyla yola çıktı" -"Maskeler için vatandaşlarımızdan ücret talep etmiyoruz.
13.04.2020 13:17 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:24
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: " PTT'nin e-ticaret platformlarından yapılan maske talepleri vatandaşların evlerine ulaştırılmak amacıyla PTTKargo aracılığıyla yola çıktı"
-"Maskeler için vatandaşlarımızdan ücret talep etmiyoruz
Kaynak: İHA