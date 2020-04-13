Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: " PTT'nin e-ticaret platformlarından yapılan maske... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: " PTT'nin e-ticaret platformlarından yapılan maske talepleri vatandaşların evlerine ulaştırılmak amacıyla PTTKargo aracılığıyla yola çıktı" -"Maskeler için vatandaşlarımızdan ücret talep etmiyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: " PTT'nin e-ticaret platformlarından yapılan maske talepleri vatandaşların evlerine ulaştırılmak amacıyla PTTKargo aracılığıyla yola çıktı" -"Maskeler için vatandaşlarımızdan ücret talep etmiyoruz Kaynak: İHA