Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Muğla'da yangından etkilenen mahalleleri ziyaret etti
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Muğla'da yangından etkilenen mahalleleri ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Muğla'da yangından etkilenen mahalleleri ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, orman yangınından etkilenen Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, orman yangınından etkilenen Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, Hısarönü ve Hacıveliler Mahallesi'nde oluşturulan alanda yetkililerden yangınların son durumu ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten, sorunlarını ve beklentilerini dinleyen Karaismailoğlu, daha sonra Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine geçti.

Yangından etkilenen Çamlıbel Mahallesi'nde gelinen son durum hakkında bilgi alan Karaismailoğlu, yangın bölgelerinde görev yapan ekipler ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Belediye Başkanı Mehmet Demir de yangının ilk anından söndürülmesine kadar bölgede devlet ve millet dayanışmasının yaşandığını, vatandaşların da yangının söndürülmesi için büyük bir özveri gösterdiğini dile getirdi.

Bakan Karaismailoğlu'na, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir ve yetkililer eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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