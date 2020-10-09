Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Mardin Valiliğini ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mardin Valiliğini ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mardin Valiliğini ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Bakan Karaismailoğlu, Kızıltepe ilçesine geçti.

AK Parti İlçe Başkanlığına ziyarette bulunan Karaismailoğlu, İlçe Başkanı Bülent Şahin ve partililerle bir araya geldi.

Esnafı ziyaret eden Karaismailoğlu, vatandaşlarla görüştü.

Karaismailoğlu daha sonra Valiliği geçti.

Valilik girişinde "Şeref Defteri"ni imzalayan Karaismailoğlu, Vali Mahmut Demirtaş ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

PTT Başmüdürlüğünü ziyaret ederek, PTT Başmüdürü Abdülkadir Karaboğa ile görüşen Bakan Karaismailoğlu, personel ve müdürlükte işlem yapan vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Ziyarette, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar