Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Malatya'da incelemelerde bulundu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Malatya'da incelemelerde bulundu

30.09.2020 19:27 | Son Güncelleme: 30.09.2020 19:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Malatya'da incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya Çevre Yolu ve Tohma Köprüsü şantiyelerinde incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya Çevre Yolu ve Tohma Köprüsü şantiyelerinde incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, beraberinde Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı ve Bülent Tüfenkci ile diğer ilgililerle Tohma Köprüsü şantiyesini ziyarete etti.

Şantiye alanında inceleme yapan Karaismailoğlu, burada yetkililerden bilgi aldı, görevli personelle görüşü.

Karaismailoğlu daha sonra beraberindekilerle Malatya Çevre Yolu şantiyesine geçti.

İnceleme yapan Bakan Karaismailoğlu, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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