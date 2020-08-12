Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İranlı mevkidaşı Eslami ile görüştü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İran İslam Cumhuriyeti Yol ve Şehircilik Bakanı Mohammad Eslami ile görüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İran İslam Cumhuriyeti Yol ve Şehircilik Bakanı Mohammad Eslami ile görüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Karaismailoğlu, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen görüşmede, öncelikle tüm dünyada görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden İran vatandaşlarına Allah'tan rahmet, hastalıkla savaşanlara acil şifa, tüm İran halkına sağlık ve afiyet diledi.

İki ülke halkının salgından daha az etkilenmesi için her zamanki gibi dayanışma ve yakın iş birliği içinde çalışmaya hazır olduklarını ifade eden Karaismailoğlu, bu süreçte ulaştırma alanında yaşanan olumsuzlukları en aza indirmek için Dışişleri, Sağlık ve Ticaret bakanlıkları ile eş güdüm halinde çaba gösterdiklerini bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, iki ülke arasındaki ticaretin devam etmesi, İran ile bağlantının mümkün olduğunca açık kalması ve ekonominin lokomotifi ulaştırma sektörünün devamlılığını sağlayabilmek için yakın iş birliği ve koordinasyon içinde kararlar aldıklarını kaydetti.

Karaismailoğlu, 16-18 Eylül 2019'da gerçekleştirilen Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nda 2020 yılının ikinci çeyreğinde İran'da Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı'nın yapılmasının kararlaştırıldığını belirterek, "Kovid-19 salgını nedeniyle uluslararası toplantı süreci tüm dünyada kesintiye uğradı. Normalleşme tedbirleriyle birlikte bu toplantıyı önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Temassız demir yolu taşımacılığı başarısı

Tüm dünyada salgından en az etkilenen taşımacılık modunun demir yolu sektörü olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, iki ülke arasında gerçekleştirilen temassız demir yolu taşımacılığının salgın döneminin en başarılı uygulamalarından biri olduğunu kaydetti.

İranlı Bakan Mohammad Eslami de kara ve demir yolu taşımacılığı konularının ele alındığı heyetler arası görüşmede, Bakan Karaismailoğlu'nu göreve atanması nedeniyle tebrik etti, başarı diledi.

Kaynak: AA