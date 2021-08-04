Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İbradı'da incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İbradı'da incelemelerde bulundu

Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın İbradı ilçesindeki orman alanlarında vatandaşlarla bir araya gelerek yangının izlerini en kısa zamanda kaldıracaklarını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın İbradı ilçesindeki orman alanlarında vatandaşlarla bir araya gelerek yangının izlerini en kısa zamanda kaldıracaklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, Antalya'nın İbradı ilçesinde yol şantiyesini ziyaret etti. Ardından Gölcük mevkisindeki yanan alanlarda incelemede bulunan Karaismailoğlu, vatandaşlarla da bir araya geldi. Sahada yangınla mücadelenin pek çok noktada gece gündüz devam ettiğini aktaran Karaismailoğlu, alanda hem söndürme hem de hasar tespit çalışması yapıldığını kaydetti.

Yangının oluşturduğu hasarları kaldırmak için çok yoğun bir mücadele verdiklerini aktaran Karaismailoğlu, "İnsanların dertlerini dinleyip, acil ihtiyaçlarını çözmek için sürekli sahadayız. Vatandaşlarımızın yüzünü güldürmek için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Kimse merak etmesin en kısa sürede yangının izlerini kaldıracağız." diye konuştu.

Karaismailoğlu, bölgedeki ihtiyaçlarla ilgili de tespitlerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İbradı'da incelemelerde bulundu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İbradı'da incelemelerde bulundu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İbradı'da incelemelerde bulundu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İbradı'da incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş

Meteoroloji'den Antalya ve çevresi için yağış tahmini
Meteoroloji'den Antalya ve çevresi için yağış tahmini
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'da yangınlar hakkında konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'da yangınlar hakkında konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Ukrayna yarın 4 yangın söndürme helikopteri gönderiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Ukrayna yarın 4 yangın söndürme helikopteri gönderiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Haydar Aliyev Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Onur Akay Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı
Spor Muslera Eda Erdem Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İbradı'da incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 16:40:58. #1.15#

title