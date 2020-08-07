Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Honaz Tüneli'nde incelemelerde bulundu Açıklaması
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Honaz Tüneli'nde incelemelerde bulundu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Honaz Tüneli'nin bağlantı yollarıyla birlikte tamamlanmasıyla Denizli Çevre Yolu'nun gelecek yıl hizmete gireceğini belirterek, Türk ekonomisine güvenin göstergelerinden biri olan Aydın-Denizli Otoyol ihalesinin de onaylandığını, burayı 2022...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Honaz Tüneli'nde incelemelerde bulundu Açıklaması
07.08.2020 13:17 | Son Güncelleme: 07.08.2020 13:52

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Honaz Tüneli'nin bağlantı yollarıyla birlikte tamamlanmasıyla Denizli Çevre Yolu'nun gelecek yıl hizmete gireceğini belirterek, Türk ekonomisine güvenin göstergelerinden biri olan Aydın-Denizli Otoyol ihalesinin de onaylandığını, burayı 2022 yılı içinde tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Denizli Çevre Yolu Projesi'nin kilit etaplarından olan Honaz Tüneli'nde incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2023 kalkınma hedefleri doğrultusunda memleketin her köşesinde yatırımların devam ettiğini söyledi.

Denizli'deki çevre yolu projesinin önemine dikkati çeken Karaismailoğlu, önemli bir kavşak noktası olan kentteki şehirlerarası trafiğin bu projeyle çevre yoluna aktarılacağını dile getirdi.

Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"14 kilometrelik Denizli Çevre Yolu inşaatında Honaz Tüneli, 2 bin 600 metre çift tüpten oluşmakta. İnşallah bu yıl içinde tünel imalatları bitecek. Bağlantı yollarıyla birlikte önümüzdeki yıl burayı Denizlililer'in hizmetine açmayı planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bugünlerde Denizlililer'in hizmetine 14 kilometrelik Denizli Çevre Yolu'nu sunacağız. Şu anda Denizli şehir içinden geçmekte olan şehirlerarası yol, çevre yoluna transfer edilince Denizlililer rahat nefes alacaklar. Egzoz emisyonlarından kurtulacaklar. Vatandaşlarımız hem zamandan hem yakıttan tasarruf edecek."

Aydın-Denizli Otoyolu'nda da inşaat başlıyor

Denizli'de devam eden 14 projeleri bulunduğunu, bunları bir bir tamamlayarak hizmete açacaklarını belirten Karaismailoğlu, yeni ihtiyaçlar için de projeler hazırladıklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, Aydın-Denizli Otoyolu ihalesinin de temmuz ayında yapıldığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Katılım ve rekabet anlamında Türk ekonomisine güvenin en büyük göstergelerinden biri olan Aydın-Denizli Otoyolu ihalemizi onayladık. Önümüzdeki günlerde inşaatına başlayıp 2022 yılı içinde de otoyolumuzu tamamlamayı hedefliyoruz.

Toplamda 163 kilometrelik yol, bölgeye büyük bir rahatlık ve katkı sağlayacak önemli bir proje. Denizli'yi daha da güçlendirecek projenin bir an önce bitirilmesi için elimizden geleni yapacağız."

Bakan Karaismailoğlu, pandemi sürecine rağmen yatırımlarının Türkiye'nin her noktasında hız kesmeden devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Programı kapsamında Vali Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret eden Karaismailoğlu, basına kapalı yapılan İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.

Karaismailoğlu daha sonra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı makamında ziyaret ederek kentteki yatırımlara ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA

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