Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Honaz Tünelinde incelemede bulundu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Honaz Tünelinde incelemede bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Honaz Tünelinin bağlantı yollarıyla birlikte tamamlanmasıyla Denizli Çevre Yolunun gelecek yıl hizmete gireceğini belirterek, Türk ekonomisine güvenin en büyük göstergesi olan Aydın-Denizli otoyol ihalesinin de onaylandığını ve önümüzdeki...

07.08.2020 13:00 | Son Güncelleme: 07.08.2020 13:06

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Honaz Tünelinin bağlantı yollarıyla birlikte tamamlanmasıyla Denizli Çevre Yolunun gelecek yıl hizmete gireceğini belirterek, Türk ekonomisine güvenin en büyük göstergesi olan Aydın-Denizli otoyol ihalesinin de onaylandığını ve önümüzdeki günlerde inşaatına başlanıp 2022 yılı içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Denizli programı kapsamında Denizli Çevre Yolu Projesinin kilit etaplarından olan Honaz Tünelinde inceleme yapan Bakan Karaismailoğlu, gazetecilere 2023 kalkınma hedefleri doğrultusunda memleketin her köşesinde yatırımların devam ettiğini söyledi.

Denizli'deki çevre yolu projesinin önemine dikkat çeken Karaismailoğlu, önemli bir kavşak noktası olan kentteki şehirlerarası trafiğin bu projeyle çevre yoluna aktarılacağını kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"14 kilometrelik Denizli Çevre Yolu inşaatında Honaz Tüneli 2 bin 600 metre çift tüpten oluşmakta. İnşallah bu yıl içerisinde tünel imalatları bitecek. Bağlantı yollarıyla birlikte önümüzdeki yıl burayı Denizlililer'in hizmetine açmayı planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bugünlerde Denizlililer'in hizmetine 14 kilometrelik Denizli Çevre yolunu sunacağız. Şu anda Denizli şehir içinden geçmekte olan şehirlerarası yol, çevre yoluna transfer edilince Denizlililer rahat nefes alacaklar. Egzoz emisyonlarından kurtulacaklar. Vatandaşlarımız hem zamandan hem yakıttan tasarruf edecek."

Aydın-Denizli Otoyolu'nda da inşaat başlıyor

Denizli'de devam eden 14 projelerinin bulunduğunu, bir bir tamamlayarak hizmete açacaklarını, yeni ihtiyaçlar için de projeler hazırladıklarını aktaran Karaismailoğlu, Aydın-Denizli Otoyolu ihalesinin de temmuz ayında yapıldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Katılım ve rekabet anlamında Türk ekonomisine güvenin en büyük göstergesi olan Aydın-Denizli otoyol ihalemizi onayladık. Önümüzdeki günlerde inşaatına başlayıp 2022 yılı içerisinde de Otoyolumuzu tamamlamayı hedefliyoruz.

Toplamda 163 kilometrelik yol, bölgeye büyük bir rahatlık ve katkı sağlayacak önemli bir proje. Denizli'yi daha da güçlendirecek projenin bir an önce bitirilmesi için elimizden geleni yapacağız."

Bakan Karaismailoğlu ayrıca pandemi sürecine rağmen yatırımların Türkiye'nin her noktasında hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Vali Ali Fuat Atik'i de makamında ziyaret eden Karaismailoğlu, basına kapalı yapılan İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.

Karaismailoğlu ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı makamında ziyaret ederek kent hakkında bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Honaz Tünelinde incelemede bulundu

Kaynak: AA

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