Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Havadan ve karadan onlarca helikopter ve uçaklarla insanüstü bir mücadele var. Yangını bertaraf edip,...
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Havadan ve karadan onlarca helikopter ve uçaklarla insanüstü bir mücadele var. Yangını bertaraf edip,...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 'Havadan ve karadan onlarca helikopter ve uçaklarla insanüstü bir mücadele var. Yangını bertaraf edip,...
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Havadan ve karadan onlarca helikopter ve uçaklarla insanüstü bir mücadele var. Yangını bertaraf edip, izlerini ortadan kaldıracağız."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Havadan ve karadan onlarca helikopter ve uçaklarla insanüstü bir mücadele var. Yangını bertaraf edip, izlerini ortadan kaldıracağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Havadan ve karadan onlarca helikopter ve uçaklarla insanüstü bir mücadele var. Yangını bertaraf edip,... - Haberler
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