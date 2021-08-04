Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Havadan ve karadan onlarca helikopter ve uçaklarla insanüstü bir mücadele var. Yangını bertaraf edip,...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Havadan ve karadan onlarca helikopter ve uçaklarla insanüstü bir mücadele var. Yangını bertaraf edip, izlerini ortadan kaldıracağız."