Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Dereli'de incelemelerde bulundu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, afet bölgesinde incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, afet bölgesinde incelemelerde bulundu.

Karaismailoğlu, sel ve heyelanlar nedeniyle büyük hasarın meydana geldiği Dereli ilçe merkezinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

İsmaioğlu, selden zarar görenlerle görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

AFAD ve Kızılay ile çeşitli yardım kuruluşları, selden etkilenenlere yiyecek yardımında bulunmaya devam ediyor.

İlçede enkaz kaldırma ve elektrik hatlarını onarım çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

Kaynak: AA