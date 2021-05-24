Karaismailoğlu: "Çankırı çevre yolu projesi tamamlandığında Ankara ve Kastamonu yönünden gelen araçların kent merkezine girmeden geçişi sağlanmış...
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Karaismailoğlu: "Çankırı çevre yolu projesi tamamlandığında Ankara ve Kastamonu yönünden gelen araçların kent merkezine girmeden geçişi sağlanmış...

Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ÇANKIRI - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli incelemelerde ve ziyaretlerde bulunmak üzere Çankırı'ya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ÇANKIRI - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli incelemelerde ve ziyaretlerde bulunmak üzere Çankırı'ya geldi. (1)

Karaismailoğlu: 'Çankırı çevre yolu projesi tamamlandığında Ankara ve Kastamonu yönünden gelen araçların kent merkezine girmeden geçişi sağlanmış...
Karaismailoğlu: 'Çankırı çevre yolu projesi tamamlandığında Ankara ve Kastamonu yönünden gelen araçların kent merkezine girmeden geçişi sağlanmış...
Karaismailoğlu: 'Çankırı çevre yolu projesi tamamlandığında Ankara ve Kastamonu yönünden gelen araçların kent merkezine girmeden geçişi sağlanmış...
Karaismailoğlu: 'Çankırı çevre yolu projesi tamamlandığında Ankara ve Kastamonu yönünden gelen araçların kent merkezine girmeden geçişi sağlanmış...
Karaismailoğlu: 'Çankırı çevre yolu projesi tamamlandığında Ankara ve Kastamonu yönünden gelen araçların kent merkezine girmeden geçişi sağlanmış...
Karaismailoğlu: 'Çankırı çevre yolu projesi tamamlandığında Ankara ve Kastamonu yönünden gelen araçların kent merkezine girmeden geçişi sağlanmış...
Karaismailoğlu: 'Çankırı çevre yolu projesi tamamlandığında Ankara ve Kastamonu yönünden gelen araçların kent merkezine girmeden geçişi sağlanmış...
Karaismailoğlu: 'Çankırı çevre yolu projesi tamamlandığında Ankara ve Kastamonu yönünden gelen araçların kent merkezine girmeden geçişi sağlanmış...
Karaismailoğlu: 'Çankırı çevre yolu projesi tamamlandığında Ankara ve Kastamonu yönünden gelen araçların kent merkezine girmeden geçişi sağlanmış...
Karaismailoğlu: 'Çankırı çevre yolu projesi tamamlandığında Ankara ve Kastamonu yönünden gelen araçların kent merkezine girmeden geçişi sağlanmış...
Karaismailoğlu: 'Çankırı çevre yolu projesi tamamlandığında Ankara ve Kastamonu yönünden gelen araçların kent merkezine girmeden geçişi sağlanmış...
Karaismailoğlu: 'Çankırı çevre yolu projesi tamamlandığında Ankara ve Kastamonu yönünden gelen araçların kent merkezine girmeden geçişi sağlanmış...
Karaismailoğlu: 'Çankırı çevre yolu projesi tamamlandığında Ankara ve Kastamonu yönünden gelen araçların kent merkezine girmeden geçişi sağlanmış...
Karaismailoğlu: 'Çankırı çevre yolu projesi tamamlandığında Ankara ve Kastamonu yönünden gelen araçların kent merkezine girmeden geçişi sağlanmış...
Karaismailoğlu: 'Çankırı çevre yolu projesi tamamlandığında Ankara ve Kastamonu yönünden gelen araçların kent merkezine girmeden geçişi sağlanmış...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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Karaismailoğlu: "Çankırı çevre yolu projesi tamamlandığında Ankara ve Kastamonu yönünden gelen araçların kent merkezine girmeden geçişi sağlanmış... - Haberler
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