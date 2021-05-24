Karaismailoğlu: "Çankırı çevre yolu projesi tamamlandığında Ankara ve Kastamonu yönünden gelen araçların kent merkezine girmeden geçişi sağlanmış...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ÇANKIRI - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli incelemelerde ve ziyaretlerde bulunmak üzere Çankırı'ya geldi.