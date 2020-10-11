Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Bu sene İstanbul'da gerçekleşecek Formula 1'in...
11.10.2020 11:37 | Son Güncelleme: 11.10.2020 11:37
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Bu sene İstanbul'da gerçekleşecek Formula 1'in yapılacağı asfaltı yenileyeceğiz, bugün asfalt kazıma işlemine başladık"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Bu sene İstanbul'da gerçekleşecek Formula 1'in yapılacağı asfaltı yenileyeceğiz, bugün asfalt kazıma işlemine başladık"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu