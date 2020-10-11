Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Bu sene İstanbul'da gerçekleşecek Formula 1'in...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Bu sene İstanbul'da gerçekleşecek Formula 1'in...

11.10.2020 11:37 | Son Güncelleme: 11.10.2020 11:37
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Bu sene İstanbul'da gerçekleşecek Formula 1'in yapılacağı asfaltı yenileyeceğiz, bugün asfalt kazıma işlemine başladık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Bu sene İstanbul'da gerçekleşecek Formula 1'in yapılacağı asfaltı yenileyeceğiz, bugün asfalt kazıma işlemine başladık"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar İlham Aliyev Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Halil Sezai Hatice Çarpar Merve Boluğur İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Tisserand Ozan Tufan Gökhan Töre Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Ekim İzmir Hatay Belen
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Bu sene İstanbul'da gerçekleşecek Formula 1'in... - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 11:40:27. #1.15#
title