Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli'nde incelemelerde bulundu
18.01.2021 21:10 | Son Güncelleme: 18.01.2021 21:16
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi ve incelemelerde bulunması Karaismailoğlu'nun çalışanlara yemek dağıtması Karaismailoğlu'nun açıklamaları BOLU - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli'nde incelemelerde bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi ve incelemelerde bulunması
Karaismailoğlu'nun çalışanlara yemek dağıtması
Karaismailoğlu'nun açıklamaları BOLU - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli'nde incelemelerde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder