Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli'nde incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi ve incelemelerde bulunması Karaismailoğlu'nun çalışanlara yemek dağıtması Karaismailoğlu'nun açıklamaları BOLU - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli'nde incelemelerde bulundu.