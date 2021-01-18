Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli'nde incelemelerde bulundu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli'nde incelemelerde bulundu

18.01.2021 21:10 | Son Güncelleme: 18.01.2021 21:16

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi ve incelemelerde bulunması Karaismailoğlu'nun çalışanlara yemek dağıtması Karaismailoğlu'nun açıklamaları BOLU - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi ve incelemelerde bulunması

Karaismailoğlu'nun çalışanlara yemek dağıtması

Karaismailoğlu'nun açıklamaları BOLU - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli'nde incelemelerde bulundu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli'nde incelemelerde bulundu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli'nde incelemelerde bulundu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli'nde incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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