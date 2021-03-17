Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bingöl'de Valilik ve Belediyeyi ziyaret etti
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bingöl'de Valilik ve Belediyeyi ziyaret etti

17.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:44
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bingöl'de Valilik ve Belediyeyi ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bingöl Valiliğine ve Belediyeye ziyarette bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bingöl Valiliğine ve Belediyeye ziyarette bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, Valilik ziyaretinde şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Kadir Ekinci ile makamında görüştü.

Ziyarette Vali Ekinci, Karaismailoğlu'na Bingöl balı hediye etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Karaismailoğlu, Bingöl Belediyesine geçti.

Bakan Karaismailoğlu, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile de bir süre görüştü.

Kasapoğlu'na, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek ve AK Parti İl Başkanı Haşim Sağlar da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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