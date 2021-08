Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bartın'da sel bölgelerinde inceleme yaptı

Bakan Karaismailoğlu ziyaretinde sel tarafından yıkılan ve hemen ardından geçici olarak yenisi yapılan Kumluca-2 Köprüsünün açılışını gerçekleştirirken ayrıca Zafer köyü'nde incelemelerde bulundu.

Karaismailoğlu ziyareti kapsamında yine Akören Köyü'nde taziye ziyareti gerçekleştirirken Yenihan Köprüsü ve Kavlakdibi-Bahçecik Köprülerinde incelemeler yaptı. Köprü açılışında konuşan Bakan Karaismailoğlu sel bölgesindeki yol ve köprü çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek, "Bartın'da: Sel felaketi sebebiyle 111 kilometre uzunluğundaki 3 adet yolun 41 kilometrelik kesiminde hasar meydana geldi. Yaptığımız çalışmalarla, 3 adet yoldaki 41 kilometrelik kesimdeki hasarlar giderilerek 111 kilometrelik yol kesimi trafiğe açtık. Selden dolayı, Kozcağız-Kumluca-Abdipaşa İl yolumuzun 21. nci kilometresindeki Kumluca-2 Köprümüz yıkılmıştı. Bugün sel felaketinde yıkılan Kumluca-2 Köprümüzün yerine geçici olarak yapılan panel köprüyü de hizmete alıyoruz. " dedi

Bakan Karaismailoğlu ziyareti kapsamında ilk olarak Sinop Havaalanı'ndan Kumluca Stadyumu'na helikopter ile geldi. Bakan Karaismailoğlu'nu Bartın programında Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Av. Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Il Jandarma Komutanı J. Alb. Fahri Semiz, Il Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Kumluca Belediye Başkanı Ismail Can, Il Özel Idaresi Genel Sekreteri Metin Çetin, Il Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, AK Parti Il Başkanı Turhan Kalaycı, MHP Il Başkanı Ercüment Özçelik, Karayolları Bölge ve Şube yetkilileri karşıladı. Ardından Kumluca Merkezde vatandaşlar ve Bartın protokolü ile bir araya gelen Bakan Karaismailoğlu akabinde selden yıkılan Kumluca-2 Köprüsünün yerine geçici olarak yapılan ve ulaşıma açılan panel köprüde incelemelerde bulunarak açılışını gerçekleştirdi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Bartın'daki son durum ile ilgili bilgi vererek tüm yolların ulaşıma açıldığını vurguladı.

"Devletimiz, milletimiz bütün zorlukların üstesinden gelecektir"

Bakan Karaismailoğlu konuşmasında şunları söyledi, "14 Temmuz günü Bartın'daydık. Biliyorsunuz Bartın Kurucaşile yolu çok önemli yatırımlarımızdan bir tanesi. Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte açılışını yapmıştık. O gün, o mutlu günü izleri hala üzerimizde. Yaklaşık 1, 5 Milyar TL'lik bir yatırımı 14 Temmuz günü hizmete almıştık. Inşallah projenin devamını Cide'ye kadar ve Karadeniz Sahil Yolu olarak önümüzdeki yıllarda devam edecek. Ülkemizin dört bir yanında ulaştırma ve alt yapı projeleri bir bir hizmete geçiyor devam ediyor. Tabi 14 Temmuz'un gecesi biz buradan ayrıldıktan sonra Rize'de sel afetinin haberlerini almaya başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Bakan arkadaşlarımızla birlikte Rize'ye geçmiştik. Rize peşinden Arhavi, peşinden Antalya Manavgat, Muğla ve en son Bartın, Kastamonu ve Sinop'u kapsayan yangın ve sel felaketi ile 14 Temmuz'dan bu yana maalesef ülkemiz önemli bir afetle uğraşıyor. Tabii ki bu afetler bizlere çok önemli şeyler de öğretmiş oldu. Devlet-Millet dayanışmasının ne olduğunu, devletin, milletin hizmetinde neler yapabileceğini, devlet- millet bütün kurumlarıyla, bütün sivil toplum örgütleriyle bütün gönüllüleriyle bütün zorlukların üstesinden nasıl gelebileceğimizi bir bir bize gösterdi. Bizler 14 Temmuz'dan beri sürekli arazideyiz. Hem işlerimizi sürekli takip ediyoruz, bitiriyoruz. Vatandaşlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Onların gönül rızası, onların bize olan duaları, onların bize olan destekleriyle bizim dünyada yapamayacağımız hiçbir iş olmadığını bize bir kez daha gösterdi. O yüzden hem milletimize minnettarız, devletimiz de milletimizin hizmetinde bütün zorlukların üstesinden gelecektir.

"1228 kilometre uzunluğundaki yol ağımızın 155, 5 kilometrelik kesiminde hasar meydana geldi"

Ülkemizin son yılların en büyük sel afetlerinden bir tanesini 11 Ağustos günü yaşamaya başladık. Tabi sabahın erken saatlerinden itibaren bize görüntüler bölgelerden gelmeye başlayınca yine Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Muğla'dan ayrılarak Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta Bakan arkadaşlarımızla birlikte hemen görevlerimizin başına geçtik. Afetin ardından vatandaşımız devleti hemen yanında buldu. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, yerel yönetimlerimiz bütün unsurlarıyla birlikte can siperhane bir çalışma gerçekleştirdi ve devam ediyor. İlk günden itibaren olduğu gibi, devletin eli olarak her şartta ve durumda halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Gücümüzü, enerjimizi ve motivasyonumuzu, halkımızın afetin ilk gününden itibaren gösterdikleri sabır, destek ve sevgiden alıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de milletimizle her karanlık gecenin sabahına; el ele, gönül gönüle ulaştık, her zorluğun üstesinden omuz omuza geldik. Yarın da böyle olacaktır… İktidarımız boyunca yaşanan afetlerde dün olduğu gibi bugün de devlet olarak afetzedelerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Afet anında ve sonrasında kurumsal ve profesyonel yaklaşım ve çözümlerle süreçlere müdahale ettik. 11 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketinde; Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde 1228 kilometre uzunluğundaki yol ağımızın 155, 5 kilometrelik kesiminde hasarlar meydana gelmiştir. Selin hemen ardından itibaren kapanan yollarımızı açmaya başladık. Bugüne kadar yapılan çalışmalarımızla tüm yol kesimlerimizi bir bir trafiğe açtık. 700 makine, ekipman ve 1000'e yakın personelimizle çalışmalarımız devam etmektedir. Sinop Sinop'ta; 564 kilometre yol ağımızdaki 55 kilometrelik kesiminde hasar meydana gelmiştir. Bugüne kadarki çalışmalarımızda yollarda bakım onarım işleri tamamladık. Yollarımız trafiğe açıktır. İyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Selin ardından Ayancık Çayı üzerindeki tüm köprülerin hasar görmesiyle birlikte adeta bir adaya dönen Ayancık ve Türkeli ilçelerimizdeki ulaşımı ivedilikle hizmete almak üzere çalışmalara başladık. Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve DSI Genel Müdürlüğümüz marifetiyle dolgu ve tahkimatları hazırlanan bölgede TSK tarafından montajı yapılan çelik köprüyü trafiğe açtık. Yine Ayancık Çayı üzerinde kutu menfez kullanarak, çift yönlü araç trafiğine müsaade eden ve yaya geçidine de imkan veren geçişi, 18 saat gibi kısa bir hizmete aldık. Türkeli Çatalzeytin arasını da aynı şekilde acilen hizmete aldık.

"Kastamonu"

Kastamonu'da; 553 km uzunluğundaki yolun 59, 5 kilometrelik kesiminde hasar meydana gelmiştir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla birlikte hasarları giderdik. Çalışmalarımız devam etmektedir. Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi ile Türkeli'yi birbirine bağlayan köprümüzün yıkılması ile kesilen trafik akışını sağlamak üzere kutu menfezler ile geçici (acil ) ulaşım yolumuzu tamamlayarak hizmete açtık.

"Bartın'da 41 kilometrelik kesimde hasar meydana geldi"

Bartın'da: Sel felaketi sebebiyle 111 kilometre uzunluğundaki 3 adet yolun 41 kilometrelik kesiminde hasar meydana gelmiştir. Yaptığımız çalışmalarla, 3 adet yoldaki 41 kilometrelik kesimdeki hasarlar giderilerek 111 kilometrelik yol kesimi trafiğe açtık. Bildiğiniz gibi selden dolayı, Kozcağız-Kumluca Abdipaşa İl yolumuzun 21. nci kilometresindeki Kumluca-2 Köprümüz yıkılmıştı. Bugün sizlerle birlikte sel felaketinde yıkılan Kumluca2 Köprümüzün yerine geçici olarak yapılan panel köprüyü de hizmete alıyoruz. Panel köprü malzemelerimizi selin ertesi günü olan 12 Ağustos'ta Karayolları 12. nci Bölge Müdürlüğümüzden tırlarla buraya nakletmeye başladık. Köprümüzün montajına 16 Ağustos'ta başlayıp, 22 Ağustos'ta tamamladık. Köprümüzün genişliği 4, 26 metre olup, boyu 40 metredir.

