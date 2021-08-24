Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Ayancık'ta sanayi sitesinde incelemede bulundu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Ayancık'ta sanayi sitesinde incelemede bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Ayancık'ta sanayi sitesinde incelemede bulundu
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaşanan sel felaketinde büyük çapta hasarın oluştuğu Ayancık ilçesindeki sanayi sitesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaşanan sel felaketinde büyük çapta hasarın oluştuğu Ayancık ilçesindeki sanayi sitesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, beraberinde Vali Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve diğer ilgililerle sanayi sitesinde sürdürülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Burada bir süre vatandaşlarla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Karaismailoğlu, yıkım ve temizlik çalışmalarını denetledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Ayancık'ta sanayi sitesinde incelemede bulundu - Haberler
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