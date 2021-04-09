Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Antalya'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Antalya'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Politika
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Antalya'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Bilim Üniversitesinde öğrencilerle buluştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Bilim Üniversitesinde öğrencilerle buluştu.

Karaismailoğlu, Döşemealtı ilçesindeki Antalya Bilim Üniversitesini ziyaret etti.

Kendisini karşılayan Rektör Prof. Dr. İsmail Yüksek'ten üniversitenin çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Karaismailoğlu, basına kapalı gerçekleştirilen söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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