Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Antalya'da ziyaretlerde bulundu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Antalya'da ziyaretlerde bulundu

Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Antalya'da ziyaretlerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Serik ilçesinden Alanya'ya helikopterle gelen Karaismailoğlu'nu, Milli Egemenlik Stadı'nda Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmez Er ve Belediye Başkanı Adem Murat Yücel karşıladı.

Ardından Belediyeye geçen Karaismailoğlu, Yücel'den ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yücel, Karaismailoğlu'na plaket takdim etti.

Karaismailoğlu daha sonra AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret etti. İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Karaismailoğlu kısa bir toplantı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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