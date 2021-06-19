Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, AK Parti Burdur İl Başkanlığında konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Akla ziyan haberlerle ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Akla ziyan haberlerle ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar. Bütün engellemelere rağmen Türkiye'mizi dört başı mamur lider bir ülke yapmaktan geri durmuyoruz. Türkiye'nin stratejik hamlesi olan Kanal İstanbul'u yalnızca ülkemize değil, dünyaya kazandıracağız." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Burdur Valiliğini ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Karaismailoğlu, Vali Ali Arslantaş ile bir süre görüştü.

Ardından AK Parti Burdur İl Başkanlığına geçen Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, inanç ve medeniyet coğrafyasında var olabilmenin temel şartının milli iradeye sahip çıkmak olduğunu söyledi.

Bu topraklara milletin birliği ve dirliğiyle sahip çıktıklarını belirten Karaismailoğlu, Kurtuluş Savaşı'nı anımsatarak düşman işgaline canıyla kanıyla karşı duran Efeler ve Yörükler torunu Burdurluların yapılan zalimlikleri, haksızlıkları iyi bildiğini ifade etti.

Karaismailoğlu, bugün de vatanın bütünlüğüyle uğraşılmaya başka yollardan devam edildiğini dile getirerek, yurt içinde ve dışında yapılan operasyonlarla ülkenin istikrarının bozulmaya çalışıldığını vurguladı.

"Taş üstüne taş koymayanların ettikleri boş laflar sizi aldatmasın"

Bakan Karaismailoğlu, yalan haberlerle, çarpıtmayla, sistemli saldırılarla milli iradenin etki altına alınmaya çalışıldığını belirterek, "Taş üstüne taş koymayanların ettikleri boş laflar sizi aldatmasın. Yapılan her yol, baraj, okul, hastane, köprü, fabrika ülkeyi geleceğe taşıyacak adımlardır." diye konuştu.

Yapılması planlanan her yatırıma engel olunmaya çalışıldığını söyleyen Karaismailoğlu, bakanlığının hayata geçirdiği hemen hemen her projede bu durumla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

"Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, otoyollar, İstanbul Yeni Havalimanı, Kanal İstanbul, hepsine karşılar." diyen Bakan Karaismailoğlu, projelere karşı çıkan aynı zihniyetin Fatih Sultan Mehmet ve Boğaziçi Köprüleri de yapılırken de iş başında olduğunu dile getirdi.

Karaismailoğlu, dönemin muhalefet milletvekillerinden birinin "Boğaziçi Köprüsü bir lüks ve gösteriş yatırımıdır." dediğini, köprünün felakete yol açacağının bile iddia edildiğini aktardı.

"Kanal İstanbul'u yalnızca ülkemize değil, dünyaya kazandıracağız"

Kanal İstanbul'un da hedef alındığını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Akla ziyan haberlerle ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar. Bütün engellemelere rağmen Türkiye'mizi dört başı mamur lider bir ülke yapmaktan geri durmuyoruz. Türkiye'nin stratejik hamlesi olan Kanal İstanbul'u yalnızca ülkemize değil, dünyaya kazandıracağız. 2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 28 bin 219 kilometreye çıkardık. PTT aracılığıyla hayata geçirdiğimiz yerli ve milli elektrikli 'scooter'larımızı milletimizin hizmetine sunup, öyle geldik."

Milletin kendilerine sorumluluk verdiğini söyleyen Karaismailoğlu, "Bu sorumluluğun hakkını da teslim etmek, bu ülkeyi geleceğe taşımak zorundayız. O nedenle, sizlerin değerli katkılarıyla mücadelenin çıtasını sürekli yükselterek yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra MHP Burdur İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok