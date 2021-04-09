Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığında konuştu: (2)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yeri geldi hem içeride hem dışarıda onlarca cephede savaştık. Ne terör örgütlerine ne karanlık güçlere ne de içimizdeki hainlere yenildik.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yeri geldi hem içeride hem dışarıda onlarca cephede savaştık. Ne terör örgütlerine ne karanlık güçlere ne de içimizdeki hainlere yenildik. Hiçbir vesayet odağına boyun eğmeden, her kötülüğün, her düzenbazlığın üstesinden geldik." dedi.

Karaismailoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, bugüne kadar çok büyük işler başardıklarını söyledi.

Türkiye'yi dönüşüm yaşatan projelere imza attıklarını aktaran Karaismailoğlu, "Yeri geldi hem içeride hem dışarıda onlarca cephede savaştık. Ne terör örgütlerine ne karanlık güçlere ne de içimizdeki hainlere yenildik. Hiçbir vesayet odağına boyun eğmeden, her kötülüğün, her düzenbazlığın üstesinden geldik. Türkiye Cumhuriyetinin gelecek hedeflerine gelmiş geçmiş en büyük hizmetleri yapmış bir parti ve mensupları olarak bundan sonra da başarılarımızı devam ettireceğiz." diye konuştu.

Yapılanların, işe, aşa, berekete vesile olacağının, insanın yaşam kalitesini artıracağının, gençlerin geleceğine katkıda bulunacağının herkese anlatılması gerektiğini vurgulayan Karaismailoğlu, bu noktada partililere çok büyük işler düştüğünü söyledi.

Bugüne kadar halka her zaman en yakın ve en gerçek gönül dostları olduklarını ifade eden Karaismailoğlu, partililerden yapılan her hizmetin, projenin en iyi şekilde vatandaşa anlatılmasını istedi.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hükümetin, belediyelerin, teşkilatların el ele verip, dayanışarak her türlü engeli aşacağına inandıklarını dile getirdi.

"Antalya'yı dünyanın dört bir yanına ulaşılır kıldık"

Antalya'ya yapılan yatırımları anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"2003'den bu yana Antalya'nın ulaşım ve iletişim yatırımları için 21 milyar 887 milyon liraya yakın harcama yaptık. Sadece karayolu çalışmaları için 1993-2002 yılları arasında 4 milyar 342 milyon lira harcama yapılırken, hükümetlerimiz döneminde bu tutar 17 milyar 132 milyon liraya çıkmıştır. 4 saatlik uçuş mesafesinde 2 milyara yakın nüfusa hitap eden Antalya'nın mevcut havalimanını yeniledik ve çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirdik. Yılda 35 milyon yolcuyu ağırlayacak kapasiteye yükselttik. 2010 yılında yıllık 1,5 milyon yolcu kapasiteli Gazipaşa Havalimanı'nı hizmete verdik ve Antalya'yı iki havalimanı ile dünyanın dört bir yanına ulaşılır kıldık."

Karaismailoğlu, Antalya'da yat ve deniz turizmini geliştirmek için de çok önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini anlattı.

Programın ardından Vali Ersin Yazıcı'yı ziyaret eden Karaismailoğlu, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun