Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Ahlat - Karahasan - Malazgirt Yolu Açılışına Katıldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Ahlat - Karahasan - Malazgirt Yolu Açılışına Katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Ahlat - Karahasan - Malazgirt Yolu Açılışına Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bitlis'in Ahlat İlçesi ile Muş'un Malazgirt İlçesini birbirine bağlayan, Ahlat - Karahasan - Malazgirt Yolu açılışını gerçekleştirmek üzere Bitlis'e geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bitlis'in Ahlat İlçesi ile Muş'un Malazgirt İlçesini birbirine bağlayan, Ahlat - Karahasan - Malazgirt Yolu açılışını gerçekleştirmek üzere Bitlis'e geldi. Bakan Karaismailoğlu'nun Bitlis'teki ilk durağı Ahlat Selçuklu Mezarlığı oldu.

Bakan Karaismailoğlu ve beraberindeki Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ile Ak Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'i, Ahlat Selçuklu Mezarlığında; Vali Oktay Çağatay, Vali Yardımcısı Vekili Furkan Seyman, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları ve siyasi parti temsilcileri karşıladı.

Ahlat Selçuklu Mezarlığını gezen Bakan Karaismailoğlu, mezarlık hakkında Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban'dan bilgi aldı. Atalarımız için yapılan duanın ardından Bakan Karaismailoğlu protokol üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Karaismailoğlu daha sonra Ahlat ve Adilcevaz İlçe Belediye Başkanlıklarını ziyaret ederek, gerçekleştirilen projeler hakkında belediye başkanlarından bilgi aldı.

Bakan Karaismailoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri, Ahlat - Karahasan - Malazgirt Yolu Açılış törenine katıldılar. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Bitlis Valisi Oktay Çağatay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuşmalarını yaptılar. Bakan Karaismailoğlu ile protokol üyeleri kurdele kesimi yaparak Ahlat - Karahasan - Malazgirt Yolunun açılışını yaptılar. Tören, Bakan Karaismailoğlu'nun şoförlüğünü kendi yaptığı araçla test sürüşü yapmasının akabinde sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Ahlat - Karahasan - Malazgirt Yolu Açılışına Katıldı - Haberler
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