Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Tanzanya Milli Günü'ne katıldı - Haberler
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Tanzanya Milli Günü'ne katıldı

AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Tanzanya Milli Günü Tanzanya yöresel oyunun sergilenmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Pasta kesilmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ayrılması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'da Tanzanya Milli Günü'nde konuştu.

ANKARA (AA) - Tanzanya Milli Günü

Tanzanya yöresel oyunun sergilenmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

Pasta kesilmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ayrılması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'da Tanzanya Milli Günü'nde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Tanzanya Milli Günü'ne katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Tanzanya Milli Günü'ne katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Tanzanya Milli Günü'ne katıldı

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AA / Sıtkı İlanbey - Son Dakika Haberleri

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