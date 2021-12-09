Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Tanzanya Milli Günü'ne katıldı

ANKARA (AA) - Tanzanya Milli Günü

Tanzanya yöresel oyunun sergilenmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

Pasta kesilmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ayrılması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'da Tanzanya Milli Günü'nde konuştu.