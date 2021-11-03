ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI KARAİSMAİLOĞLU BEYŞEHİR'DE

KONYA (Habermetre) - Beyşehir'in karayolu trafiğine nefes aldıracak olan 8, 3 km'lik Beyşehir Çevre Yolu'nun açılışı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Beyşehir'de yapımı tamamlanan yeni çevre yolunun açılışını gerçekleştiren Bakan Karaismailoğlu, yolun 8, 3 kilometre uzunlukta, 5 hemzemin kavşak ve 14 kutu menfez ve 2 alt geçitten oluştuğunu söyledi. "TARIM, TİCARET VE ENDÜSTRİNİN BÜYÜYEN İLÇESİ BEYŞEHİR"Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ticaret ve endüstrinin büyüyen ilçesi Beyşehir'in karayolu trafiğini rahatlatacak olan yeni çevre yolu Beyşehir'e hayırlı olsun diyerek, şu açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, Beyşehir Çevre Yolu'nun platform genişliğinin 26 metre olduğunu ifade ederek şu açıklamalarda bulundu; "Açılışını yapmış olduğumuz çevre yolu, Konya-Beyşehir-Derebucak-Antalya yolunun Beyşehir geçidini rahatlatarak aynı zamanda de bölgenin transit karayolu geçişini ilçe dışına alarak, daha güvenli, daha hızlı ve konforlu ulaşıma kavuşturacaktır. Projemizin hayata geçmesi ile trafik yoğunluğunu ve beklemeler ortadan kalkacak. Böylece, zamandan 3, 8 milyon lira, akaryakıttan 500 bin lira olmak üzere; yıllık 4, 3 milyon lira tasarruf sağlayacağız. 202 ton karbon emisyon azalımı sağlayacak çevre yolumuz aynı zamanda, göller yöremizin turizmine de ciddi anlamda canlılık katacaktır. Çevre yolumuz siz değerli Beyşehirlere hayırlı uğurlu olsun bu duygularla sizleri selamlıyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. " ifadelerini kullandıBAŞKANIMIZ BAYINDIR, "BEYŞEHİR'İN KADERİ BU YOLDAN GEÇİYOR"Gayet güzel Beyşehir sevgisini sevdasını anlattınız. Benim için, şehrim için bugün tarihi bir gün oldu. Gembos yolu için önemli bir adım olan yeni çevre yolumuzun açılışı ile bu güzergah ülkemizin geçiş noktası olacak. Çünkü Beyşehir'in kaderi bu yoldan geçiyor. Beyşehir'e, Gembos yoluna bugüne kadar hizmet eden Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve onun nezdinde tüm devlet erkanına teşekkür ediyorum. Şehrimize ülkemize hayırlı uğurlu olsun. " dedi. Başkanımız Bayındır konuşmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na Türkiye'nin ender camilerinden Eşrefoğlu mihrabının olduğu cam işlemeyi taktim etti. BEYŞEHİR'DE, TÜRKİYE'NİN REKABET GÜCÜNÜ ARTTIRACAK BÜTÜN FAALİYETLER MEVCUTÜlke genelinde şehir ve kırsal alanlarda yaşam kalitesinin arttırma yönünde turizm, ulaşım, altyapı ve sağlık alanlarında büyük hizmetler yapıldığını dile getiren Konya Valisi Vahdettin Özkan açılış programındaki konuşmasında; "Bugünkü çevre yolunun Beyşehirli hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Beyşehirli hemşerilerimiz alın teriyle geçimlerini sağlayıp, yaşam kalitelerini arttırma yönünde bir kararlılık içinde olduğunu biliyoruz. Beyşehir'de, Türkiye'nin rekabet gücünü arttıracak bütün faaliyetler mevcut. Beyşehir'in özellikle savunma sanayi alanında katkısı önemli derecede yüksek. İlçemizdeki ASELSAN'a ortak olan kooperatif ve fabrikalarımızın gücünü arttırarak devam edeceğiz. Turizm ve ekonomi alanlarında yüksek olarak bir katma değer sağlayarak gelecek nesillere aktaracağız. " şeklinde konuştu. SAMANCI, "İLÇEMİZİN TRAFİK HAREKETLİLİĞİ HAFİFLEYECEK"Yeni çevre yolu ile birlikte Beyşehir ilçe merkezde oluşan trafik hareketliliğinin azalacağını söyleyen Konya AK Parti Milletvekili Gülay Samancı ise açıklamasında; "Özellikle Beyşehir'imiz Konya'mızın tarihiyle kültürüyle doğal güzellikleriyle çok nadide ilçelerinden bir tanesi gölümüzün burada bir potansiyelinin olması ve aynı zamanda Beyşehir'imizin savunma sanayi noktasında göstermiş olduğu gelişmeyle birlikte en fazla hareketlilik yaşayan ilçelerimizden birisidir. Açılışını icra etmiş olduğumuz yolun fonksiyonu oldukça önemli, özellikle yaz aylarında yakından izliyoruz ve yaşıyoruz. İçerisinde trafik hareketliliğinin oldukça yoğun olduğu bir dönemde bu yolla birlikte inşallah merkezdeki hareketliliğimizi bir nebze daha hafifletmiş olacağız. Diğer taraftan özellikle Gembos yolu hem Beyşehir, hem de bölge açısından oldukça önemli bir yapıya sahip olduğunu biliyoruz. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde açılacak olan Gembos yoluyla birlikte şuanda açılışını icra etmiş olduğumuz çevre yolumuzun fonksiyonu ve önemi daha da çok artmış olacak. Bu bağlamda ben buradan bu hizmetlerin yapılmasına vesile olan güçlü liderliğiyle memleketimizde büyük eserler bırakan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. "GEMBOS YOLUNUN BAĞLANMASIYLA ANTALYA'YA YENİ BİR ALTERNATİF YOLU OLUŞACAKKonya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, açılış programında Gembos yolunun bağlanmasıyla Antalya'ya yeni bir alternatif yol olacağının altını çizerek; "Konya Beyşehir yolu şuanda Beyşehir'e geliş için büyük bir standartla ulaştı. İnşallah Gembos yolunun bağlanmasıyla Antalya'ya yeni bir alternatif yolu oluşacak bu yapmış olduğumuz çevre yolu da Beyşehir'in günlük trafiğinden ve yoğunluğu azaltacak bir yol oldu. Konya kadim bir başkent Selçuklulara 200 yıl başkentlik yapmış bir şehirdeyiz. Beyşehir'de Selçuklunun yazlık sarayı Kubadabad sarayının bulunduğu yer. Doğasıyla gölüyle Türkiye'nin incisi, Beyşehir'imize hizmet etmek için 2014 den itibaren yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Burada iki önceliğimiz var; birincisi Beyşehir'i tekrar turizme kazandırmak için çaba sarf ediyoruz. Çünkü Antalya bağlantısıyla birlikte burada ciddi bir yolcu trafiği oluşacak. İçerişehir Mahallesinde bulunan Eşrefoğlu Camisi Anadolu'daki en güzel ahşap cami örneğidir. Cami etrafındaki İçerişehir mahallesini belediye başkanımızla birlikte çevre ve şehircilik bakanımızla birlikte inşallah proje çalışmasına başladık kentsel yenileme kararı bakanlıktan çıktı cumhurbaşkanımızın onayından sonra önemli bir çalışmayı yerine getirip, o eski güzel günlerine döndürmek için çaba sarf ediyoruz. Beyşehir deyince akla gelen en önemli işlerden diğeri ise Beyşehir'in ürettiği artık dünyanın her yerinde meşhur olmuş av tüfekleri burada üretime istihdama katkı sunan tüm Beyşehirli hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Konya'nın ihracatı Türkiye'nin ihracatından daha hızlı gelişiyor. Bu yıl %46 oranında arttı ve Türkiye'de 11'inci İl olduk ihracat sıralamasında bunu özellikle Huğlu ve üzümlüde bulunan kardeşlerimizin çok emeği var. İnşallah bu yollar açıldıkça onlarında emeklerinin tüm dünyaya ulaşması kolaylaşacak ve son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Beyşehir denince en önemli önceliğimi Beyşehir gölünü korumak, Beyşehir gölünü yaşatmak için kullanıyorum. Çünkü Konya ovası için hayati önem taşıyan bu gölün korunmasıyla ilgili arıtma tesisi yapmaya da devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın bize gösterdiği destek olduğu sürece ki adeta bir miting havasına çevirmişsiniz. Allah hepinizden razı olsun. Beyşehir yeni çevre yolunun şehrimize ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. " şeklinde konuştu. BEYŞEHİR GÖLLER YÖRESİNİN ÖNE ÇIKAN YAŞAM MERKEZLERİNDEN BİRİDİRYeni çevre yolu hakkında bilgi aktaran Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da Beyşehir ilçesi göller yöresinin öne çıkan yaşam merkezlerinden biri olduğunu ve tarımsal ticari ve endüstriyel faaliyetlerde de git gide büyüdüğünü ifade ederek şunları kaydetti. Uraloğlu, Tarihin en eski dönemlerinden günümüze uzanan kültür varlıklarını ve eşsiz doğal güzelliklerini iç içe olduğu Beyşehir ilçesi göller yöresinin öne çıkan yaşam merkezlerinden biri olarak tarımsal ticari ve endüstriyel faaliyetlerde de git gide büyümektedir. İlçenin konumu ve gelişimine bağlı olarak trafiğini düzenleyen ve ulaşım ağını güçlendiren karayolu yatırımlarıyla desteklenmesinde önem kazanmıştır. Bu kapsamda Konya Beyşehir Derebucak Antalya yolunun Beyşehir ilçesi içerisinden geçen kesim de trafik yoğunluğunu rahatlatmak amacıyla Beyşehir çevre yolu inşa edilmiştir. Projeyle bölgedeki trafik şehir merkezinin dışına alınarak yol kullanıcılarına hızlı güvenli konforlu ulaşım imkanı sunulmuş Beyşehir geçişinin daha rahat kısa sürede kat edilmesi sağlanmıştır. Her zaman daha iyi yapmamız için yolumuzu açan bizlere destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. " dedi. Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu, Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ile çevre yolunun açılışını yaptı. Karaismailoğlu, açılış programının ardından AK Parti Beyşehir İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti. İlçe merkezinde esnafları işyerlerinde beraberindekilerle ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, ardından tarihi Eşrefoğlu Cami'sini ziyaret etikten sonra ilçeden ayrıldı.

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