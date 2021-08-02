Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "(Gündoğmuş) Kent merkezine yaklaşmış olan yangın bertaraf edildi, kontrol altına alındı, soğutma...
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "(Gündoğmuş) Kent merkezine yaklaşmış olan yangın bertaraf edildi, kontrol altına alındı, soğutma...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, '(Gündoğmuş) Kent merkezine yaklaşmış olan yangın bertaraf edildi, kontrol altına alındı, soğutma...
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "(Gündoğmuş) Kent merkezine yaklaşmış olan yangın bertaraf edildi, kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "(Gündoğmuş) Kent merkezine yaklaşmış olan yangın bertaraf edildi, kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "(Gündoğmuş) Kent merkezine yaklaşmış olan yangın bertaraf edildi, kontrol altına alındı, soğutma... - Haberler
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