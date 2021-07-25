Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İkizdere ve Salarha Tunellerinde incelemelerde bulundu…

İkizdere tüneli ve Salarha tünelinde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilerleyen günlerde tekrar Rize'ye geleceğini ve ulaşım açısından çok önemli pozisyondaki İkizdere Tüneli ve Salarha Tüneli'nin açılışını...

İkizdere tüneli ve Salarha tünelinde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilerleyen günlerde tekrar Rize'ye geleceğini ve ulaşım açısından çok önemli pozisyondaki İkizdere Tüneli ve Salarha Tüneli'nin açılışını yapacağını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, İyidere ve İkizdere arasında yapımı devam eden tünellerdeki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

Bakan Karaismailoğlu'na incelemeler sırasında Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Milletvekilleri Hayati Yazıcı, Osman Aşkın Bak ve Muhammed Avcı eşlik etti.

Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bölgede çok önemli ve büyük yatırımların olduğunun belirterek, "Sabah ilk toplantımızı İkizdere tünellerinde yaptık. İyidere ile İkizdere arasındaki tünellerimizde de artık son aşamaya geldik. Önümüzdeki günlerde açmayı planlıyoruz. Bu yol İyidere'den başlayıp Erzurum'a kadar devam eden önemli bir koridor. Ovit Tüneli'nin yapılması, devamındaki Kırık ve Dallıkavak tünellerindeki çalışmalar devam ediyor, yine Karadeniz tarafında da İkizdere tünellerinin bitirilmesiyle beraber bölgede yaklaşık 50 kilometre kısalma olacak ve önemli bir tünel ve yol koridoru olacak. Bu yol koridoruna, Rize İyidere Lojistik Limanı'nın yapılmasıyla da kuzeyden güneye çok önemli bir koridoru bağlamış olacağız. " dedi.

Rize merkezi, Salarha Vadisi'ne bağlayacak çok önemli bir tünel imalatının bulunduğu yerde olduklarına ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Geçtiğimiz günlerde bu tünelin bir tüpünü trafiğe açmıştık. Bu tünel Rize Merkezde önemli bir rahatlama sağladı. İnşallah önümüzdeki günlerde yine İkizdere Tüneli ve Salarha Tüneli'nin açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde tekrar Rize'ye gelecekler, ulaşım açısından çok önemli kritik pozisyondaki iki tünelimizin de açılış törenine katılacaklar. Rize merkezin Salarha Vadisi'ne ulaşması için çok önemli büyük bir proje olan bu tünel, yolu yaklaşık 9 kilometre kısaltıyor, seyahat süresinde de yaklaşık 25 dakikaya kadar varan kazanımlar elde edeceğiz, yani yakıttan, zamandan ve egzoz emisyonunun azalmasından olağanüstü faydalar sağlayacak" açıklamalarında bulunan Karaismailoğlu, Salarha Tüneli'nin, Salarha Vadisi'ne çıkışından sonra Muradiye arasındaki bölünmüş yolun da ihalesini yaptıklarını belirterek, hem tünelin bağlantı yolları hem de Muradiye tarafıyla ilgili olan bu önemli gelişmeye ilişkin çalışmalara ilerleyen günlerde başlayacaklarına açıklamalarında bulundu.

Karaismailoğlu, "Diğer devam edem projelerimizin bir an önce bitirilip hayata geçirilmesi için de önemli çalışmalarımız var. Sayın Valimiz ve milletvekillerimizle bir ekip olarak Rize'nin ve Türkiye'nin geleceği için önemli adımlar atıyoruz. " dedi.

Kaynak: Habermetre