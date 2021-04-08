Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Karayolları 71. Bölge Müdürleri Toplantısı'nda konuştu: (1)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2003 yılından bu yana alanlarında 1 trilyon 86 milyar lira yatırım yaptıklarını belirterek, "Yaptığımız ve devam eden projelerimizin toplam nihai yatırım meblağı 1 trilyon 555 milyon liraya ulaşılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2003 yılından bu yana alanlarında 1 trilyon 86 milyar lira yatırım yaptıklarını belirterek, "Yaptığımız ve devam eden projelerimizin toplam nihai yatırım meblağı 1 trilyon 555 milyon liraya ulaşılacak." dedi.

Karaismailoğlu, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Karayolları 71. Bölge Müdürleri Toplantısı'nın kapanış programında yaptığı konuşmada, 25 yıldır bu sektörde bulunduğunu ve bir yıldır da bakan olarak görev yaptığını söyledi.

Göreve geldiğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uçak ve tren ulaşımlarının kapandığını aktaran Karaismailoğlu, salgın tedbirleri kapsamında ulaşım yollarının açıldığını ve yatırımlara devam edildiğini belirtti.

18 yıl önce ulaşımda Türkiye'de başlayan yeni ulaşım ve iletişim çağının yenilenme ve dönüşüm süreciyle devam ettiğini dile getiren Karaismailoğlu, "Ulaşım ve haberleşme sektörleri başta ekonomi olmak üzere her alandaki gelişmenin ana lokomotifleri olarak 2053 ve 2071'e uzanan yolculukta önemli bir rol üstlenecek." dedi.

İnsan, yük ve data ulaştırmada, yarını tasarlayacaklarını ve buna uygun hedefler koyacaklarını belirten Karaismailoğlu, Türkiye'yi dünyanın en büyük ve önemli ticari koridorlarının hakimi yaparken, coğrafi açıdan kalkınmada eşitliğe destek vermek hedefiyle çalışacaklarını bildirdi.

Ulaşım ve haberleşmenin Türkiye'de kalkınmanın en temel dayanağı olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"2003 yılından bu yana alanımızda 1 trilyon 86 milyar lira yatırım yaptık. Yaptığımız ve devam eden projelerimizin toplam nihai yatırım meblağı 1 trilyon 555 milyon liraya ulaşılacak. 1 milyar 86 milyon liralık bütçemizin yaklaşık 548 milyar lirası yani yarısından fazlası biten projelere harcandı. Devam eden projelerimize ise 295 milyar liralık bir bütçe ayırdık."

Ulaştırma ve haberleşmede farklı modlara yapılan yatırımlar arasında en yüksek meblağı karayollarına yatırdıklarını aktaran Karaismailoğlu, 2003'ten bu yana kara yollarına 105,1 milyar dolar, demir yollarına 31,9 milyar dolar, hava yollarına 15,1 milyar dolar, deniz yollarına 1,9 milyar dolar ve haberleşmeye de 15,2 milyar dolar yatırdıklarını belirtti.

5G'ye hızlı geçiş süreci

Türkiye'yi haberleşme ve iletişim yetkinlikleri açısından da yeni bir çağa hazırladıklarını anlatan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilişim teknolojilerinde çığır açacak 5G'ye hızlı bir şekilde geçiş yapabilmek, en önemli gündem maddelerimizden. Tüm bilişim, iletişim ve haberleşme alanındaki büyük yatırımlarda olduğu gibi 5G'de de yerli sanayicimizin süreçlere aktif olarak katılımını sağlıyoruz. Zira, temel ilkemiz, önemli oranda yerli ve milli imkanlarla bu geçişi sağlamak. 5G projesinde önemli görevler üstlenen 10 firmamızla bir araya gelerek uyumlu bir iş modeli belirledik. Bu amaçla geliştirdiğimiz, Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi'ne TÜBİTAK da destek veriyor."

Türksat 5A haberleşme uydusunu, bu yılın başında yörüngesine fırlattıklarını anımsatan Karaismailoğlu, sırada Türksat 5B haberleşme uydusu bulunduğunu bildirdi.

Karaismailoğlu, "Türksat 6A'nın tamamen milli imkanlarla entegrasyon ve test çalışmalarını Ankara'da başarı ile yürütüyoruz. Uzay ve haberleşme çalışmaları gelecekte daha büyük bir hızla ilerleyecek. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde, kendi uydusunu kendisi yapabilen dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerimizi alacağız." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun