Son dakika haber... ŞANLIURFA Bakan Karaismailoğlu Bolluğu ve bereketi her haneye taşımayı sürdüreceğiz
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Son dakika haber... ŞANLIURFA Bakan Karaismailoğlu Bolluğu ve bereketi her haneye taşımayı sürdüreceğiz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler... Bakan Karaismailoğlu Bolluğu ve bereketi her haneye taşımayı sürdüreceğizULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Türkiye'de güven ortamının ve istikrarın teminatı olan AK Parti ruhu ile ülkemizi geleceğe taşıyacağız. Gençlerimizin umudu olacağız.

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Bakan Karaismailoğlu Bolluğu ve bereketi her haneye taşımayı sürdüreceğiz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Türkiye'de güven ortamının ve istikrarın teminatı olan AK Parti ruhu ile ülkemizi geleceğe taşıyacağız. Gençlerimizin umudu olacağız. Bolluğu ve bereketi her haneye taşımayı sürdüreceğizö dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere geldiği Şanlıurfa'da 'Çevik Kuvvet Köprülü Kavşak' için düzenlenen açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yollarına hiç durmadan devam edeceklerini belirterek şöyle konuştu

'Türkiye'de güven ortamının ve istikrarın teminatı olan AK Parti ruhu ile ülkemizi geleceğe taşıyacağız. Gençlerimizin umudu olacağız. Bolluğu ve bereketi her haneye taşımayı sürdüreceğiz. AK Parti hükümetleri, memleket sathında nerede bir eksik, nerede bir ihtiyaç, nerede bir ihmal edilmişlik varsa ortadan kaldırmak için 19 yıldır gece gündüz çalışmıştır. Türkiye'nin neresinde olursa olsun her bir gencimizin aynı sosyal ve ekonomik olanaklara sahip olmasını sağlamak için canla başla mücadele etmiştir. Kalkınmada doğu-batı arası eşitliği sağlamak için ne kadar büyük bir emek verdiğimize aziz milletimiz şahittir. Bu gayretle, Doğu ve Güneydoğu illerimizde kalkınmanın ateşlenmesi konusunda çok önemli adımlar atılmıştır. Milli güvenlik politikalarımızla bölgede huzurun sağlanması ekonomik açıdan üretkenliğin önünü açarken, ulaştırma yatırımlarımızla kalkınmaya giden yollar, köprüler bir bir tarafımızdan inşa edilmiştir. Halkımız da çok iyi bilmektedir ki; bundan gayrısı boş laftır, kara propagandadır, aldatmacadır.

GÜNEYDOĞU İNSANINA BİR TEK AK PARTİ'DEN HAYIR GELMİŞTİR.

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasında Güneydoğu insanına bir tek Ak Parti'den hayır geldiğinin belirterek, şöyle devam etti

'Bu bölgeye bundan böyle de AK Parti'den hayır gelecektir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Türkiye'de, yeni yatırımlara uygun ortamın sağlanması, turizmin, ihracatın geliştirilmesi, istihdamın artırılması hususunda çok önemli bir sorumluluk taşıyoruz. Bu nedenledir ki hemen her gün ülkemizin bir başka köşesinde ya tamamlanan ya da temeli atılan projelerimiz için halkımızla beraberiz. Bugün de güzide şehrimiz Şanlıurfa'da, Çevik kuvvet Köprülü Kavşağımızın halkımızla buluşturulmasına şahit oluyoruz. Diyarbakır Devlet Yolu, Kuzeybatı Çevre Yolu ve Doğu Çevre yollarının kesiştiği noktada yer alan Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı, günlük ortalama 20 bin 200'ün üzerinde aracın geçtiği önemli bir kesişme noktasıdır. Kavşağımızın hizmete açılmasıyla birlikte, şehir içi ve transit trafik birbirinden ayrılacaktır. Ulaşım daha güvenli, konforlu ve kesintisiz sağlanacaktır. Bu kavşak ile gelişen, büyüyen Şanlıurfa'nın karayolu trafiği rahat bir nefes alacaktır. Dur-kalk beklemeleri ortadan kalkacak ve bu şekilde zamandan 31,6 milyon lira, akaryakıttan 1 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 32,6 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Kavşağımızla birlikte aynı zamanda, yıllık çevreye bırakılan egzoz gazı miktarı 439 ton azalacaktır. Hizmete açtığımız bu projemiz kapsamında, 4.240 metre sıcak kaplamalı tek yol ile birlikte, 2.930 metre bölünmüş yol yapımı gerçekleşmiştir. Proje içinde aynı zamanda 911 metrelik 7 adet köprü yer almaktadır. 1 adet de 2x 165 metre uzunluğunda kutu kesit altgeçit yer almaktadır.

Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte kavşağın açılışını gerçekleştirdi.

Törenin ardından Dergah Camii'nde Cuma namazı kılarak vatandaşlarla ayaküstü sohbet eden Bakan Karaismailoğlu, ziyaret ettiği Balıklıgöl'deki balıklara da yem attı.

Son dakika haber... ŞANLIURFA Bakan Karaismailoğlu Bolluğu ve bereketi her haneye taşımayı sürdüreceğiz
Son dakika haber... ŞANLIURFA Bakan Karaismailoğlu Bolluğu ve bereketi her haneye taşımayı sürdüreceğiz
Son dakika haber... ŞANLIURFA Bakan Karaismailoğlu Bolluğu ve bereketi her haneye taşımayı sürdüreceğiz
Son dakika haber... ŞANLIURFA Bakan Karaismailoğlu Bolluğu ve bereketi her haneye taşımayı sürdüreceğiz
Son dakika haber... ŞANLIURFA Bakan Karaismailoğlu Bolluğu ve bereketi her haneye taşımayı sürdüreceğiz
Son dakika haber... ŞANLIURFA Bakan Karaismailoğlu Bolluğu ve bereketi her haneye taşımayı sürdüreceğiz
Son dakika haber... ŞANLIURFA Bakan Karaismailoğlu Bolluğu ve bereketi her haneye taşımayı sürdüreceğiz
Son dakika haber... ŞANLIURFA Bakan Karaismailoğlu Bolluğu ve bereketi her haneye taşımayı sürdüreceğiz
Son dakika haber... ŞANLIURFA Bakan Karaismailoğlu Bolluğu ve bereketi her haneye taşımayı sürdüreceğiz
Son dakika haber... ŞANLIURFA Bakan Karaismailoğlu Bolluğu ve bereketi her haneye taşımayı sürdüreceğiz
Son dakika haber... ŞANLIURFA Bakan Karaismailoğlu Bolluğu ve bereketi her haneye taşımayı sürdüreceğiz
Son dakika haber... ŞANLIURFA Bakan Karaismailoğlu Bolluğu ve bereketi her haneye taşımayı sürdüreceğiz
Son dakika haber... ŞANLIURFA Bakan Karaismailoğlu Bolluğu ve bereketi her haneye taşımayı sürdüreceğiz
Son dakika haber... ŞANLIURFA Bakan Karaismailoğlu Bolluğu ve bereketi her haneye taşımayı sürdüreceğiz
Son dakika haber... ŞANLIURFA Bakan Karaismailoğlu Bolluğu ve bereketi her haneye taşımayı sürdüreceğiz
Son dakika haber... ŞANLIURFA Bakan Karaismailoğlu Bolluğu ve bereketi her haneye taşımayı sürdüreceğiz
Son dakika haber... ŞANLIURFA Bakan Karaismailoğlu Bolluğu ve bereketi her haneye taşımayı sürdüreceğiz
Son dakika haber... ŞANLIURFA Bakan Karaismailoğlu Bolluğu ve bereketi her haneye taşımayı sürdüreceğiz
Son dakika haber... ŞANLIURFA Bakan Karaismailoğlu Bolluğu ve bereketi her haneye taşımayı sürdüreceğiz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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