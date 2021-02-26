ZONGULDAK - Karaismailoğlu: "Türkiye'yi Avrupa'nın 6. dünyanın 8. yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Çok şükür ki Türkiye bugün, çalışmalarımız ve yaptığımız yatırımlar sayesinde dünyanın en hayati ticari koridorlarında hakimiyet kurmuş, lojistik açıdan süper güç olmuş, havada, karada, demir yolunda dünyanın köprüsü haline gelmiş bir ülkedir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Çok şükür ki Türkiye bugün, çalışmalarımız ve yaptığımız yatırımlar sayesinde dünyanın en hayati ticari koridorlarında hakimiyet kurmuş, lojistik açıdan süper güç olmuş, havada, karada, demir yolunda dünyanın köprüsü haline gelmiş bir ülkedir." dedi.

AK Parti Zonguldak İl Başkanlığını ziyaret eden Karaismailoğlu, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Polat Türkmen, Hamdi Uçar ile İl Başkanı Zeki Tosun, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve partililerle bir araya geldi.

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, hayata geçirdikleri atılımlar sayesinde bugün Türkiye'nin artık "eski Türkiye" olmadığını söyledi. Türkiye'yi dünyaya bağlayan kara, demir, deniz ve hava yolları, gelişmiş haberleşme sistemleri, internet teknolojileri ve uydularla güçlü Türkiye'nin altyapısını kurduklarını aktaran Karaismailoğlu, köprüleri, tünelleri, havaalanlarını ve limanları ülkenin ekonomisini güçlü ve tam bağımsız hale getirmek için inşa ettiklerini vurguladı.

Kalkınmayı doğudan batıya, kuzeyden güneye eşit olarak dağıtmak, köylerle kentler arasında yaşam kalitesi açısından fark bırakmamak için çalıştıklarının altını çizen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Sanayicimizin, çiftçimizin, ihracatçımızın imkanlarını genişletip, ürününü daha ucuza, daha hızlı, daha güvenli taşıması için yol yapıyoruz. Türk lirası böyle değer kazanacak, ülkenin gelirleri böyle artacak, turizm böyle yükselecek, yabancı yatırım böyle gelecek, gıda fiyatları böyle düşecek, işsizlik böylelikle bir sorun olmaktan çıkacak. Çok şükür ki Türkiye bugün çalışmalarımız ve yaptığımız yatırımlar sayesinde dünyanın en hayati ticari koridorlarında hakimiyet kurmuş, lojistik açıdan süper güç olmuş, havada, karada, demiryolunda dünyanın köprüsü haline gelmiş bir ülkedir."

"Türkiye'yi baştan başa güvenli ve konforlu otoyollarla kuşattık"

Bakan Karaismailoğlu, ülkenin son 19 yılda dünyayı şaşırtan bir atılım yaptığına dikkati çekerek Türkiye'yi baştan başa güvenli ve konforlu otoyollarla kuşattıklarını kaydetti.

Demir yolu alanında yaptıkları reformun sonuçlarını almaya başladıklarını anlatan Karaismailoğlu, "Türkiye'yi Avrupa'nın 6. dünyanın 8. yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık. Bugün İngiltere ile Çin'i bağlayan Yeni İpek Demiryolu'nun en önemli köprüsü olduk. İhracat trenlerimiz birbiri ardına Çin'e, Rusya'ya gidiyor." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Türkiye'de 26 olan havalimanı sayısını 56'ya yükselttiklerini dile getirerek hava yolunu halkın yolu haline getirdiklerini bildirdi.

"Mavi Vatan üzerindeki hakimiyetimiz her geçen gün güçleniyor"

Türkiye'nin Mavi Vatan üzerindeki hakimiyetinin her geçen gün güçlendiğine işaret eden Karaismailoğlu, limanların sayısı artarken tersanelerde yerli ve milli gemilerin üretildiğini ve ihraç edildiğini kaydetti.

Karaismailoğlu, haberleşme ve yayıncılık uydularında 5A'nın bu yılın başında yörüngesine fırlatıldığını hatırlatarak 5B'nin fırlatılışı için gün saydıklarına, sırada halen üretimi devam eden yerli ve milli uydu 6A'nın olduğuna dikkati çekti.

Bilişim altyapısı çalışmalarından bahseden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Ülkeyi bilişim otobanlarıyla ördük, 413 bin kilometrenin üzerinde fiberoptik kablo döşedik. 5G altyapısını ülke sathına yaymak için altyapı çalışmalarımızı başlattık. Marmaray, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul İzmir Otoyolu, İstanbul Havalimanı, Bakü Tiflis Kars Demiryolu, Ordu Giresun Havalimanı, Ankara Niğde Akıllı Otoyolu, Kömürhan Köprüsü ve yüksek hızlı tren hatları gibi büyük projeleri başarıyla bitirdik ve hizmete sunduk. İnşallah 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de 18 Mart 2022 tarihinde hizmete açacağız. Malkara-Çanakkale Otoyolu, Aydın-Denizli Otoyolu, Rize-Artvin Havalimanı, Ankara-İzmir ve Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren hatları, Filyos Limanı, Kanal İstanbul gibi dev projelere başarıyla devam ediyoruz."

"Filyos Limanı, Karadeniz hinterlandının en önemli limanı olacak"

Bakan Karaismailoğlu, Filyos Limanı projesine değinerek şunları kaydetti:

"Milletin 150 yıllık hayali olan Filyos Limanı ile de Zonguldak'ı Batı Karadeniz'in ana ihracat merkezi yapacağız. Tamamlandığında Karadeniz hinterlandının en önemli limanı olacak olan Filyos Limanı bu noktada Zonguldak'ı hak ettiği yere taşıyacak ve deniz ticaretinin merkezi yapacak. Filyos Limanı hizmete girdiğinde, yıllık 25 milyon ton konteyner elleçleme kapasitesiyle büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacak. Sadece Zonguldak'ın değil, Karabük ve Bartın olmak üzere tüm Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun ana ihracat merkezi haline gelecek. Bölgenin sanayi ve ticaret faaliyetlerinin gelişimine büyük katkılar sağlayacak ve yeni istihdam alanları açacak."

Karaismailoğlu, kentte hayata geçirilen ve planlanan projelerle ilgili de bilgi verdi.

İl Başkanı Tosun, Bakan Karaismailoğlu'na Devrek bastonu hediye etti.

Karaismailoğlu, programı kapsamında yapımı devam eden Zonguldak Merkez Camisi ve Külliyesi inşaatı, Kozlu Kavşağı ile inşaatı süren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki köprülü kavşakta incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Karaismailoğlu, programlarının ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz